Robbie Williams pronto a incendiare Milano

foto LaPresse Correlati BEATO TRA LE DONNE 11:02 - Robbie Williams si esibirà in 15 stadi europei nel 2013, per un tour europeo che partirà con due serate al Manchester City Stadium il 19 e 20 giugno. Il tour, primo in oltre sei anni, farà tappa all'Hampden Park di Glasgow (25 giugno) e al Wembley Stadium di Londra per due serate (29 e 30 giugno). Unica tappa in Italia: il 31 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Olly Murs (da X Factor Uk del 2009) sarà il supporter n tutte le date. si esibirà in 15 stadi europei nel 2013, per un tour europeo che partirà con due serate al Manchester City Stadium il 19 e 20 giugno. Il tour, primo in oltre sei anni, farà tappa all'Hampden Park di Glasgow (25 giugno) e al Wembley Stadium di Londra per due serate (29 e 30 giugno). Unica tappa in Italia: ildi Milano.(da X Factor Uk del 2009) sarà il supporter n tutte le date.

Robbie ha dichiarato: “E' stato fantastico esibirmi di nuovo dal vivo. Mi sono ricordato di quanto sia speciale cantare davanti a un enorme pubblico, e tutta l'adrenalina che ne deriva. Non vedo l'ora del 2013!".



Olly Murs ha aggiunto: “Tutti sanno che sono un grandissimo fan di Robbie, e sono onorato di poterlo definire mio amico. E' stato di grandissima ispirazione per me e mi ha dato ottimi consigli nel corso della mia carriera. Quando mi ha chiesto di fargli da supporto ero alle stelle!". Il cantante ha appena pubblicato il nuovo album “Right Place Right Time”.



Robbie pubblicheraà il suo nuovo singolo “Different” il 17 dicembre. I biglietti saranno in vendita da venerdì 30 novembre alle 10. Per informazioni: tickets.robbiewilliams.com, livenation.it, ticketone.it