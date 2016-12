Sylvester Stallone: "Dipingere è terapeutico"

foto Ap/Lapresse Correlati AI FUNERALI DEL FIGLIO 11:20 - Sono passati più di quattro mesi dalla scomparsa del figlio Sage - morto per arresto cardiaco lo scorso 13 luglio - e adesso Sylvester Stallone sta lentamente tornando a vivere, aiutato anche da pennelli e colori. "I dipinti che sto facendo in questo momento non sono troppo allegri - svela l'attore al magazine britannico "Hello!" - ma c'è qualcosa di straordinario in questo processo. È molto terapeutico". - Sono passati più di quattro mesi dalla- morto per arresto cardiaco lo scorso 13 luglio - e adesso, aiutato anche da pennelli e colori.in questo momento- svela l'attore al magazine britannico "Hello!" - ma c'è qualcosa di straordinario in questo processo.".

L'attore, che ha perso il figlio Sage (37 anni) lo scorso luglio, sta cercando di elaborare il lutto, ma di tanto in tanto cade in preda all'angoscia e ai sensi di colpa. "Cado pezzo di tanto in tanto, succede e basta. E' un ciclo e devi farci i conti, è come un virus che continua a tornare- confessa Stallone - Ti torna in mente tutto e pensi 'E' davvero orrbile' ma poi ne esci e realizzi che non c'è molto che tu possa fare e inizi a perdonarti".



L'attore è però riuscito a trovare una via d'uscita attraverso la pittura. "Dipingere mi fa bene adesso - ammette - I dipinti che sto facendo non sono molto allegri, ma quanto uscirà da quelle tele sarà molto profondo. E' molto terapeutico".