Alicia Keys in "Girl On Fire" musica più sexy

Una delle voci più belle della musicale internazionale torna con il quinto album di inediti "Girl On Fire". Alicia Keys rivoluziona non solo la sua immagine (prepotentemente sexy) ma anche la musica. Più sicura Alicia offre tredici brani (incluso l'intro da opera classica "De Novo Adagio") in cui emerge la sua voce più cristallina. Tante le ballad tra cui la sensuale "Fire We Make" e "Not Even The King", con l'inconfondibile stile voce e piano.

La piccola ouverture iniziale con "De Novo Adagio" lascia presagire qualcosa di nuovo. Già in "Brand New Me" (secondo singolo dopo "Girl On Fire") con il suo piano adagio e l'apertura musicale nel secondo inciso consegna una Alicia più positiva e matura. Non tanto convincente "When It’s All Over" in cui l'elettronica ha la meglio così come lascia perplessi "Limitedless" con suoni simil/tribali. Eccezion fatta per questi due brani, il resto dell'album si snoda lungo le emozioni e i suoni caldi che solo Alicia Keys sa offrire: dalla coinvolgente "Listen To Your Heart" (con un beat ossessivo e ritmico) a ballad come "That’s When I Know" e la chiusura con "101" in cui sussurra al pianoforte. Potente falsetto (e non facile) in "One Thing". Insomma un album di buona fattura e con l'urgenza di voler comunicare qualcosa che viene tre anni dopo "The Element of Freedom".



Dopo il 2009 molte cose sono successe nella vita della cantante dal matrimonio con il produttore e rapper Swizz Beatz alla maternità. Insomma si è aperta una nuova dimensione per Alicia che ammette: "Questo album racconta come riuscire a prendere consapevolezza della propria forza interiore, liberandosi dall’energia negativa e assumendo il pieno controllo della propria vita. Trovare la propria voce, scatenarsi, fidarsi dei propri istinti e di se stessi”.

Andrea Conti