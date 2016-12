Rolling Stones, festa di compleanno a Londra

- Grande festa alla O2 Arena di Londra per il primo concerto tenuto dai Rolling Stones per festeggiare i 50 anni di carriera. Uno show speciale che ha visto sul palco gli ex membri del gruppo Mick Taylor e Bill Wyman e ospiti d'eccezione come Jeff Beck e Mary J. Blige. Si replica il 29 novembre e poi sarà la volta di altri tre show nei pressi di New York.

Jagger e compagni hanno aperto a sorpresa con una canzone dei Beatles, "I Wanna be Your man". Composta da Paul McCartney e John Lennon, la canzone fu anche il primo singolo di successo degli Stones, nel novembre 1963.Uno show molto atteso che si è svolto davanti a circa 20mila persone. Una scaletta che ha presentato l' ultimo singolo "Doom and Gloom" , insieme all'altro inedito "One More Shot", unico sguardo sul presente in una serata che ha visto la band scorazzare in lungo e in largo attraverso cinquant'anni di carriera e successi.(nella pagina seguente la scaletta del concerto)