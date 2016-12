I Modà lanciano cd e tour pensando a Sanremo

foto Olycom Correlati BAND RIVELAZIONE DI SUCCESSO 11:30 - I Modà hanno terminato di incidere l'album di inediti "Gioia" che uscirà il 14 febbraio. La band, capitanata da Kekko Silvestre, annuncia le nuove tappe del "Gioia Tour" a Roma (9-10 aprile al Palalottomatica), Milano (14-15 aprile al MediolanumForum) e il 25 maggio al Velodromo di Palermo. Nuova agenzia live, F&P Group, e soprattutto nuovi progetti tra cui una possibile partecipazione al Festival di Sanremo dal 12 al 16 febbraio. - Ihanno terminato di incidere l'album di inediti "" che uscirà il 14 febbraio. La band, capitanata da, annuncia le nuove tappe del "Gioia Tour" a Roma (9-10 aprile al Palalottomatica), Milano (14-15 aprile al MediolanumForum) e il 25 maggio al Velodromo di Palermo. Nuova agenzia live, F&P Group, e soprattutto nuovi progetti tra cui una possibile partecipazione al Festival di Sanremo dal 12 al 16 febbraio.

Dopo il sold out dello scorso 16 settembre all’Arena di Verona, dove i Modà si sono esibiti con l'Orchestra diretta dal maestro Charles Burgi, la band torna a calcare i palchi di tutta Italia per presentare dal vivo i loro più grandi successi e le canzoni del nuovo album “Gioia” previsto per il 14 febbraio.



Il successo dei Modà è confermato anche dai numeri raggiunti dalla band: dopo la consacrazione con il secondo posto a Sanremo 2011 nella categoria Big, l’album “Viva i romantici” vende oltre 450mila copie certificate e diventa il secondo album più venduto in Italia nel 2011. Tra i singoli estratti dall’album in formato digitale si contano 4 multiplatino, 1 platino e 2 oro. I Modà sono l’unica band italiana ad aver superato 1 milione di fan su facebook e il loro canale YouTube conta oltre 100 milioni di visualizzazioni.



I biglietti per il “Gioia Tour 2013”, organizzato e prodotto da F&P Group e Ultrasuoni, saranno disponibili on line su circuito www.ticketone.it, e da mercoledì 28 novembre alle ore 11 anche nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Chi acquisterà il biglietto on line su www.ticketone.it, compreso nel prezzo, riceverà una Card a edizione limitata, che varrà come biglietto d'ingresso per lo show acquistato. Ai titolari delle Card sarà concesso l’esclusivo privilegio di entrare anticipatamente (le modalità di accesso saranno comunicate qualche giorno prima del concerto).