Gangnam Style primo su YouTube

MADONNA SCATENATA 12:31 - Dal segretario dell'Onu a Madonna, ormai in tutto il mondo è febbre da Gangnam Style. Tanto che il rapper sudcoreano Psy impazza sulla Rete e ha persino superato Justin Bieber su YouTube. Con 805 milioni di visualizzazioni il brano dance in stile rodeo è il più cliccato. E la velocità con cui il video di Psy ha conquistato popolarità è senza precedenti.

Bieber con il suo "Baby" si è infatti fermato a a 803 milioni di visualizzazioni. Il rapper sudcoreano è apparso a luglio sulla rete con quello che è diventato un tormentone, il video Baby è stato caricato prima, a febbraio, ma superato velocemente.



Un successo trasversale, tanto che persino il segretario generale dell'Onu Ban Ki Moon ha dovuto ammettere, in tono scherzoso, di aver perso il suo scettro di sudcoreano più famoso nel mondo. E per rendere omaggio al suo connazionale, assurto al rango di star mondiale, Ban ha anche accennato qualche mossetta in Gangnam Style.