Pete Doherty shock: "Ero l'amante di Amy"

foto Olycom Correlati UN'AMICIZIA MOLTO PERICOLOSA 09:39 - Che fossero amici "intimi" si sapeva. I due assieme avevano caricato anche dei video in Rete durante i loro incontri "eccentrici" a base di fumo. Ma Pete Doherty esce allo scoperto al Daily Mail, confessando di avere amato Amy Winehouse, poco prima che morisse a 27 anni nel luglio 2011. Il rocker inglese è noto per la burrascosa relazione con la modella Kate Moss e per le sue dipendenze da sostanze.

"E' difficile ammetterlo - ha detto Pete - ma si, è vero, eravamo amanti. L'ho amata e la amo ancora".



Una relazione che avrebbe fatto male, "crudele e dura" l'ha definita Doherty, verso la fine della liaison. Il cantante britannico ha dichiarato che Amy aveva un grande cuore, ma fisicamente era sempre più fragile. "Non l'ho mai vista mangiare altro che frullati - ha raccontato Pete - che ha ricordato come era assediata dai paparazzi e quanto l'uso di droghe abbia compromesso la situazione della cantante scomparsa. Doherty ha anche annunciato di aver scritto una canzone su Amy per il suo nuovo album, "Flags from the Old Regime".