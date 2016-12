Amanda Seyfried: "Che ridere il sesso sul set"

foto Getty Correlati SCATTI DAL SET 10:12 - Un porno tutto da ridere per l'attrice Amanda Seyfried, che sul set del biopic "Lovelace" non riusciva proprio a stare seria durante le scene di sesso. Le occasioni per trasformare il clima da erotico a comico non sono infatti mancate durante le riprese. Un ciak a luci rosse con l'attore Peter Sarsgaard, per esempio, si è infatti rivelato particolarmente ostico a causa di un simpatico e "gocciolante" inconveniente. - Unper l'attrice, che sul set del biopic "" non riusciva proprio a stare seria durante le scene di sesso. Le occasioni per trasformare il clima da erotico a comico non sono infatti mancate durante le riprese., per esempio, si è infatti rivelato particolarmente ostico a causa di

La Seyfried doveva mimare un rapporto orale con l'attore Peter Sarsgaard in una picina ghiacciata, ma le cose hanno preso una piega inaspettata. "Dovevamo fare una scena in cui mi dovevo abbassare su Peter Sarsgaard - svela la Seyfried a "Vanity Fair" - Abbiamo usato un Popsicle (una marca di ghiaccioli ndr.) e alla fine avevo tutte le braccia coperte di ghiacciolo".



"Lovelace" - in uscita nel 2013 - ricostruisce gli inizi della carriera della prima pornostar di Hollywood, nei primi anni '70. Il film segue la Lovelace dentro e fuori il set di "Gola Profonda", tratteggiando luci e ombre dell'icona porno per eccellenza.



Una vita fatta di glamour ed eccessi, ma anche di abusi. Regolarmente picchiata, violentata e minacciata di morte dal marito-manager Chuck Traynor, solo anni dopo avrà la forza di denunciarlo e diventare una paladina dei diritti delle donne, cambiando il suo nome in Linda Marchiano.