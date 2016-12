Lohan: "Il mio amore con Sam era tossico"

foto Ap/Lapresse Correlati UN AMORE CONTRASTATO 09:12 - Durante una intervista al tabloid The Sun, Lindsay Lohan ha rivelato che il suo rapporto con Samantha Ronson, sorella del produttore Mark, era per lei dannoso e "tossico". Le due si sono lasciate tre anni fa. Lindsay ha raccontato che lei e la Ronson non erano fatte l'una per l'altra anche se erano profondamente innamorate. - Durante una intervista al tabloid The Sun,ha rivelato che il suo rapporto con, sorella del produttore Mark, era per lei dannoso e "tossico". Le due si sono lasciate tre anni fa. Lindsay ha raccontato che lei e la Ronson non erano fatte l'una per l'altra anche se erano profondamente innamorate.

"Ho bisogno - ha detto la stella di 'Mean Girls' - di amare me stessa prima di voler bene a chiunque altro. Due persone tossiche - ha ribadito - non possono stare insieme. Fine della storia. Siamo amiche ora".



Lindsay ha anche detto al magazine Us Weekly che il suo rapporto lesbo con Sam ha portato a entrambe un sacco di problemi. "Ho avuto il coraggio di dire: 'Sì mi piace una ragazza. E allora?' Ma questo fatto l'ha messa in una situazione tale per cui veniva attaccata ogni giorno. Questo non è giusto. Ma ormai è successo tre anni fa. E' stata la mia ultima relazione seria".