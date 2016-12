Halle Berry, i suoi uomini fanno a botte

foto Olycom Correlati OLIVIER FERITO

Maxi rissa tra gli uomini di Halle Berry. L'ex fidanzato, il modello francese Gabriel Aubry e padre della figlia Nahla, è stato infatti arrestato fuori dalla casa dell'attrice dopo aver picchiato l'attuale compagno, l'attore Olivier Martinez. Il motivo? Il rivale in amore lo avrebbe invitato ad allontanarsi subito dalla loro abitazione di Los Angeles. Così tra i due sono volati schiaffi, calci e pugni.

Martinez ha riportato ferite alla mano e al collo, mentre Aubry ha una costola rotta e una ferita alla testa. Entrambi sono finiti in ospedale, e medicati - con un'ora di distanza - nello stesso pronto soccorso.



Ma ad avere la peggio, in tutti i sensi, è stato proprio Aubry che è finito in manette con l'accusa di aggressione. A dire il vero in carcere è rimasto solo un'ora, ma un giudice ha stabilito che nei prossimi giorni dovrà mantenere una distanza di almeno 90 metri da Halle, Nahla e Olivier.