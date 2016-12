Voci di hard per Marika Fruscio

foto Ufficio stampa Correlati ROCKER ESPLOSIVA

CARTOLINE DALLE VACANZE 15:51 - Lo sguardo malizioso, le curve generose, il seno prosperosissimo. Marika Fruscio ha tutti gli ingredienti per diventare una star dell'hard, tanto che da tempo si rincorrono voci di una sua partecipazione a una pellicola a luci rosse. Pare infatti che la showgirl napoletana non abbia saputo resistere ad una super offerta economica, ma lei smentisce: "Sono un personaggio sopra le righe e non l'ho mai nascosto, ma da qui all'hard...".

"Forse c'è stato un equivoco - spiega Marika - Ho dato la mia disponibilità ad un film che si girerà a marzo, da titolo 'Un sogno dal Web', legato al mondo del calcio e prodotto dai Fratelli Luca & Luigi Tomei che nulla hanno a che vedere con il cinema hard".



Il cinema, infatti, è sempre stato il sogno della Fruscio, che nel frattempo si lancia in una nuova avventura in tv: "Sono sempre stata legata al calcio, come opinionista in diverse trasmissioni e tra un po' condurrò anche una mia trasmissione che parlerà di calcio in veste femminile. Sarà un vero e proprio salotto e in studio ci saranno sole donne". Il porno può attendere.