Pausini senza segreti e con tante sorprese

Si chiama "Inedito Special Edition cd+dvd", il nuovo progetto live di Laura Pausini in uscita mondiale martedì 27 novembre. A un anno dall'uscita dell'ultimo album e a tre anni esatti da Laura Live, i fan potranno rivivere le emozioni di Inedito World Tour, vissute durante le date di quest'ultimo anno davanti ad oltre 520.000 spettatori.

"Inedito Special Edition cd+dvd", anticipato dal singolo "Celeste" in rotazione radiofonica già dal 5 novembre e pubblicato anche in versione spagnola, contiene il cd uscito l’ 11 novembre 2011, arricchito da alcune speciali tracce live, e un dvd con brani registrati durante i concerti di Inedito World Tour. Si aggiungono alcuni contenuti speciali girati dietro le quinte e un estratto di backstage in 3D, oltre agli ultimi videoclip dell’artista tra cui il video inedito di Troppo tempo, il brano scritto per Laura da Ivano Fossati, realizzato da Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede per Sugarkane.



In aggiunta alle immagini registrate durante le oltre 70 date, "Inedito Special Edition cd+dvd" conterrà anche l’esclusiva esibizione di Laura, registrata durante la serata di Capodanno al Palalottomatica di Roma, che per la prima volta interpreta alcune cover di grandi classici della disco in inglese.



Una testimonianza musicale che riassume un anno di vita di Laura Pausini trascorso insieme alla sua “famiglia in tour”: musicisti, ballerini e tecnici che hanno condiviso con lei questa avventura che, seguendo il consiglio dei medici, in occasione dell’annuncio della sua prima gravidanza Laura ha sospeso annullando le nuove date di Inedito World Tour previste in Italia, Stati Uniti, Australia, Centro-Sud America, Brasile e Messico.



"Inedito Special Edition cd+dvd", prodotto da Laura Pausini e diretto da Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede per Sugarkane, sarà pubblicato in italiano e in spagnolo e disponibile, dal 27 novembre, in 37 paesi nel mondo.