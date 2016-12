Kristen Stewart: "Voglio un figlio da Robert"

foto Ap/Lapresse Correlati NUDE LOOK 09:29 - La cicogna potrebbe presto far visita alla coppia di "Twilight". Kristen Stewart, intervistata dal "Daily Mirror" sulla possibilità di recitare a Bollywood, ha infatti ammesso di desiderare un figlio da Robert Pattinson: "Se avrò un figlio vorrei che avesse l'aspetto di Hrithik Roshan (attore di Bollywood) e gli occhi di Rob". Pattinson, inizialmente restio, avrebbe acconsentito a patto - naturalmente - che lei rimanga fedele. - La cicogna potrebbe presto far visita alla coppia di "Twilight"., intervistata dal "Daily Mirror" sulla possibilità di recitare a Bollywood, ha infatti ammesso di: "Se avrò un figlio vorrei che avesse l'aspetto di Hrithik Roshan (attore di Bollywood) e gli occhi di Rob"., inizialmente restio,- naturalmente -

Una voglia di maternità maturata proprio sul set, attraverso gli sviluppi del suo personaggio. "Non sapevo di avere un forte istinto materno - ha ammesso l'attrice - fino a quando ho non ho interpretato la madre di Mackenzie (la bambina che interpreta la figlia di Edward e Bella in "Twilight", ndr). E' stato sconvolgente". Le voci che davano addirittura l'attrice incinta all'inizio di questa settimana sono però state negate da fonti vicine alla coppia.



Tuttavia, secondo la rivista "Ok", la Stewart avrebbe parlato più volte con Robert Pattinson della sua voglia di avere un figlio. Lui, inizialmente restio, avrebbe finalmente accettato. "Rob ha finalmente ceduto questa settimana - ha rivelato una fonte del magazine - Stavano parlando del loro futuro e lui le ha detto che, se lei le rimane fedele, è disposto ad avere un bambino con lei".



Kristen avrebbe poi cominciato a piangere di gioia perché, rivela ancora la fonte: "Sente di avere una seconda chance con Robert ed ora che sono tornati insieme, si sente di nuovo viva. Mi ha detto di essersi messa a piangere dopo le parole di Rob".