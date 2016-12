Beatles, all'asta la prima demo della band

foto Ap/Lapresse Correlati ICONE MONDIALI

15:43 - Sarà messa all'asta per 37mila Euro a la cassetta originale della demo registrata dai Beatles nel 1961, rifiutata all'epoca dalla Decca. Proprio per questo motivo la cassetta è considerato il più grande "errore storico" della musica. Chi se la porterà a casa non potrà però vantare i diritti di diffusione sulla registrazione: questi appartengono comunque alla Apple, l'etichetta fondata dal gruppo di Liverpool.

La demo fu registrata dai Beatles nel 1961 e il rifiuto da parte della casa discografica Decca è considerato il più grande errore della storia della musica, visto come si sono messe poi le cose per i ragazzi di Liverpool.



In circolazione esistono varie copie pirata di questa registrazione, ma pochi hanno avuto il privilegio di ascoltare il nastro originale. Chi si aggiudicherà il cimelio, tuttavia, non potrà però vantare diritti sul contenuto.



"Apple, la casa discografica fondata dai Beatles, detiene il copyright per la voce del gruppo e qualunque diffusione delle canzoni, senza preventivo accordo, porterà conseguenze giudiziarie" ha dichiarato Ted Owen, direttore generale di Fame Bureau, la società organizzatrice dell'asta.



"Questa musica non è mai stata diffusa ufficialmente - ha aggiunto - E' unica e la qualità del suono è chiara come il cristallo. Abbiamo parlato con molti esperti ed è la registrazione migliore tra quelle attualmente esistenti, riferite allo stesso periodo".



Sulla cassetta figura il vecchio nome del gruppo, i "Silver Beatles", così come una lista dei brani registrati scritti a mano e un'immagine in bianco e nero del gruppo con giacche di pelle, in posa con gli strumenti. Tra i brani registrati anche future hit come "Money (That’s What I Want)", "Take Good Care Of My Baby" e "Till There Was You".