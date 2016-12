A Tgcom24 Laura mostra un volto inedito, in un video che le regala nuova luce tra vestiti nero corvino con sete preziose e coloratissime sul viso. "Troppo Tempo" era previsto come lancio dopo l'estate ma la felice notizia della gravidanza di Laura ha fatto slittare in tutto a favore di "Celeste", in linea con il momento di gioia che la cantante sta attraversando. "E' una canzone perfetta, una gemma preziosa, di cui vado molto fiera - spiega Laura - e l’incontro con Ivano è stato davvero speciale. Quando ci siamo ritrovati in studio è stato proprio lui a propormi di aggiungere un assolo di chitarra per rendere il brano ancora più suggestivo e, con la semplicità che solo i Grandi conoscono, mi ha accompagnata regalandomi un cameo davvero speciale".



Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede, che hanno anche curato le riprese del dvd live di Laura, spiegano a Tgcom24 qualche curiosità legata a "Troppo Tempo": "E' quasi un'installazione di video-arte. Anche lo styling di Laura è molto concettuale. Abbiamo usato, infatti, accessori di stilisti emergenti originali provenienti da tutta Europa. In Laura abbiamo sempre visto una profondità molto accentuata, quasi dark a tratti, e abbiamo voluto tirare fuori questo suo aspetto, senza ovviamente snaturare la sua essenza di regina del pop nostrano".



Poi i registi spiegano come è nata la collaborazione con la Pausini: "E' nata grazie all'interesse che Laura ha avuto riguardo il nostro dvd dell'ora tour di Jovanotti. Ha apprezzato il nostro stile e ha voluto che realizzassimo il dvd del suo show". L'incontro è stato tra i più fortunati: "Quando abbiamo fondato la Sugarkane Productions ci siamo detti che il nostro obiettivo, oltre a lavorare con Lorenzo, era quello di lavorare con Laura. Nel primo momento in cui abbiamo incontrato Laura durante una riunione a Parigi, ci ha colpito la sua simpatia e la sua professionalità, si capisce subito che pur essendo una grandissima professionista ha un rapporto personale con tutto il suo staff e non nega una battuta e un sorriso a nessuno. In più ci ha colpito la sua bellezza: solare, limpida, molto sensuale".



Le riprese che sono contenute del dvd sottolineano la passione che la cantante mette nella produzione dei suoi spettacoli. "La produzione di questo show è mastodontica, - raccontano Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede - ed è stato bello vedere che Laura teneva le redini di tutti gli aspetti dello spettacolo. E' una grande perfezionista. Lo staff più vicino a lei fa un grandissimo lavoro per fare in modo che tutto vada liscio. Ci teniamo a sottolineare anche la loro umanità, cosa molto rara in questo ambiente. I fan di Laura sono straordinari, una e vera e propria comunità! Sono curiosissimi e vogliono sapere tutto non solo della loro "divina" ma anche di quello che succede intorno a lei: la nostra pagina facebook di Sugarkane Studio è ogni giorno piena di commenti e domande da parte loro".



Le immagini fanno perno sulla "leggendaria presenza scenica da un altro punto di vista. - rivelano i registi - Abbiamo spinto l'acceleratore sul montaggio e sulla fotografia, oltre che a cogliere ogni sfumatura del viso di Laura, che quando è in scena si trasforma in un'attrice perché vive quello che canta nelle sue canzoni. Lo spettacolo è molto complesso da riprendere, sia per la scenografia imponente che per le tante cose che succedono sul palco, ma credo che il prodotto finale renda bene la maestosità dello show. Il nostro lavoro ha un che di cinematografico, cosa che ci piace molto. Siamo molto felici anche del dvd in spagnolo, che pur essendo simile a quello italiano, ne è allo stesso tempo molto diverso.



Infine Sugarkane Studio sta lavorando anche ad altri progetti "di cui stiamo discutendo in questi giorni, di cui però è ancora prematuro parlare. Abbiamo dei video già pronti che spero escano presto tra cui uno inedito di Nesli. Forte, potente, speriamo di vederlo presto online".