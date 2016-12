Maiello: "In amore siamo bravi a farci male"

foto Da video Correlati UN AMORE CONTRASTATO 09:01 - Tony Maiello, ex concorrente di X Factor nel 2008 e vincitore di Sanremo Giovani nel 2010, torna con un nuovo video che presenta in anteprima a Tgcom24: "Farsi del male x sempre". La canzone anticipa l'uscita dell’album "Tra le infinite leggi" prevista per la primavera del 2013. "Parla dell’amore e le sue tante declinazioni, - dice Tony - un brano che vuole raccontare una parte di me, di noi. In fondo siamo tutti bravi a farci del male". , ex concorrente di X Factor nel 2008 e vincitore di Sanremo Giovani nel 2010, torna con un nuovo video che presenta: "". La canzone anticipa l'uscita dell’album "" prevista per la primavera del 2013. "Parla dell’amore e le sue tante declinazioni, - dice Tony - un brano che vuole raccontare una parte di me, di noi. In fondo siamo tutti bravi a farci del male".

"E sempre meno bravi a trovare la felicità ma cos'è per noi la felicità? - continua - E' una bella domanda, ce lo chiediamo sempre senza trovare mai una risposta. Io Posso solo dirvi però che durante la mia ricerca non ho mai smesso di sperare in qualcosa e finora non c'è stata emozione più grande di tutto il cammino fatto fin qui, tra odio e amore, tra promesse e tradimenti, tra amici e nemici".



"Quindi se proprio devo scegliere, scelgo il "durante" e non la fine, - conclude - perchè ad ogni sfida la mia anima vibra e mi fa paura il traguardo, mi fa paura trovare qualcosa che non conosco, questa è la mia felicità, la "ricerca" di qualcosa, senza mai trovarla".