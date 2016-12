Fiordaliso: "Nelle balere per battere la crisi"

foto Settimanale Nuovo Correlati DIVA DELLA MUSICA ITALIANA 11:15 - Svolta shock per Fiordaliso che, complice anche la crisi economica, ha deciso di tornare a cantare nele balere di tutta Italia con un'orchestra popolare. "Questo è un settore che non conosce crisi di vendita - spiega a "Nuovo" - Il mondo delle balere è sempre stato snobbato dagli addetti ai lavori, voglio cercare di riabilitarlo". Una scelta coraggiosa, che non le ha risparmiato le critiche di colleghi e produttori. - Svolta shock perche, complice anche la crisi economica, ha deciso di tornare adi tutta Italia con un'orchestra popolare. "di vendita - spiega a "" - Il mondo delle balere è sempre stato snobbato dagli addetti ai lavori, voglio cercare di riabilitarlo". Una scelta coraggiosa, che non le ha risparmiato le critiche di colleghi e produttori.

Una nuova avventura per Fiordaliso che abbandona momentaneamente il rock per dedicarsi alla musica da sala. La cantante girerà infatti le balere di tutta Italia con il suo ex marito Paolo Tonoli e un'orchestra, per riscoprire la musica più popolare. "E' scattata in me la voglia di rimettermi in gioco, di riprendere a cantare in un'orchestra - racconta - Sono tornata a prendere in considerazione quel mondo perchè oggi è cambiato: non si riduce più al liscio ma spazia dallo swing al tango argentino".



Una scelta coraggiosa, che le attirato le critiche di molti colleghi: "Non capisco perchè se Vasco si permette incursioni nel tango o Robbie Williams nello swing nessuno dice nulla, se lo fa Fiordaliso invece e criticabile. Ma non voglio curarmi di questa gente e neanche fare nomi, vado dritta per la mia strada".



Già perchè se gli addetti ai lavori l'hanno stroncata, diversa è stata la reazione della sua famiglia e del pubblico. "Sia Sebastiano che Paolino (i suoi due figli ndr.) mi hanno appoggiata. E anche mio padre, quando ci esibiamo nei dintorni di casa, viene sempre. E in pista è davvero infaticabile! Come altri 'nonni' che vedo ballare: hanno ottant'anni e un fiato invidiabile".