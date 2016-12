Il Volo: "Gli Usa, la Streisand e i cuscini di Eros"

foto Ufficio stampa Correlati IN TOUR CON BARBRA STREISAND 12:13 - Dimenticate "Ti Lascio Una Canzone", dove sono nati, e l'appellativo dei "tre tenorini". Il Volo, ossia Piero Barone (19 anni), Gianluca Ginoble (17) e Ignazio Boschetto (18), sono una realtà internazionale. Sono star nelle tv Usa e sono stati in tour con Barbra Streisand ("ci ha consigliato come muoverci sul palco"). I cantanti presentano a Tgcom24 l'album "We Are Love" in cui duettano con Domingo e Ramazzotti ("ci siamo presi a cuscinate"). - Dimenticate "", dove sono nati, e l'appellativo dei "tre tenorini"., ossia(19 anni),(17) e(18), sono una realtà internazionale. Sono star nelle tv Usa e sono stati in tour con Barbra Streisand ("ci ha consigliato come muoverci sul palco"). I cantanti presentano a Tgcom24 l'album "" in cui duettano con Domingo e Ramazzotti ("ci siamo presi a cuscinate").

"We Are Love" contiene la rivisitazione della hit degli Aerosmith e Diane Warren “I Don’t Want To Miss A Thing” (“Questo Amore”) nonché una nuova canzone, sempre firmata dalla Warren, che si intitola “I Bring You To My Senses”. Oltre a queste, è presente anche la cover “Beautiful Day” degli U2.



Come mai avete scelto proprio le cover degli U2 e degli Aerosmith?

E' stato un esperimento proprio perché sono brani così diversi dal genere musicale che di solito interpretiamo. E' stata una bella sfida, un modo per avvicinarci ad un pubblico diverso, e anche per interpretare brani che amiamo.



Com'è stato collaborare con Eros Ramazzotti?

Eros è un grande artista internazionale ed è stato per noi un onore poter duettare con lui in un suo brano e gli siamo veramente grati per l'opportunità che ci ha dato. E’ stato disponibile ci ha preso e coinvolto dal primo momento, una grande emozione! Bisogna dire che ha avuto anche molta pazienza: nelle pause di registrazione abbiamo fatto delle guerre con i cuscini sui divani del suo studio...



Siete stati ospiti in diverse transmissioni tv Usa. Quale vi ha colpito di più e perché?

C'è sempre una grande emozione partecipare a questi importanti show televisivi. Forse quello ce ci è più rimasto nel cuore è American Idol perché è stato il primo, una performance davanti ad un numeroso pubblico in studio e soprattutto ricevere i complimenti dopo l'esibizione di Steven Tyler e Jennifer Lopez!



Avete fatto parte del tour di Barbra Streisand. Che consigli vi ha dato?

Siamo felici ed onorati di aver partecipato al tour di una delle più grandi artiste mondiali. Abbiamo imparato da lei la professionalità, il rispetto per il lavoro di ogni singola persona Ci ha dato dei consigli soprattutto su come muoverci sul palco e su come instaurare un rapporto con il pubblico, come “sentirlo”. Da questo tour portiamo a casa un bagaglio di esperienza che, alla nostra età, è davvero un regalo immenso.



Con chi vorreste duettare?

In quest'ultimo anno abbiamo collaborato con artisti che fino a poco tempo fa potevamo solo sognare come hai già detto: Eros, Barbra Streisand e Placido Domingo, a questo punto se dobbiamo continuare a sognare perché no con Bono...



Avete più o meno la stessa età dei cantanti degli One Direction, qual è il segreto del loro successo?

Fanno un genere diverso dal nostro, riescono a cogliere molto bene i gusti del pubblico e li ammiriamo.



Il 28 novembre parteciperete alla cerimonia dell’accensione dell’albero di Natale al Rockefeller Center di New York. Ve lo sareste mai aspettato?

No, sicuramente non ce lo saremmo mai aspettati. Conosciamo l'importanza dell'evento. In realtà siamo anche abbastanza agitati ed emozionati. Guardarlo alla tv è decisamente diverso dall’essere lì e schiacciare il pulsante, non vediamo l’ora. Soprattutto perché si esibiranno insieme a noi anche Mariah Carey, Rod Stewart and Cee Lo Green.

Andrea Conti