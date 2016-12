Asia: "Morgan può essere un padre migliore"

foto Vanity Fair Correlati SENSUALE E MISTERIOSA 12:40 - Asia Argento e Morgan undici anni fa si sono amati molto e da quell'amore è nata Anna Lou. Poi la rottura e screzi anche legali. Oggi Asia ha sposato Michele Civetta e avuto Nicola. Morgan sta per diventare di nuovo padre, della bambina che la sua compagna (Jessica Mazzoli, ex concorrente di X Factor ) avrà a dicembre. "Morgan ha la chance di diventare un padre migliore", dice l'attrice a Vanity Fair che sarà nelle sale in "Dracula 3D". undici anni fa si sono amati molto e da quell'amore è nata. Poi la rottura e screzi anche legali. Oggi Asia ha sposatoe avuto Nicola. Morgan sta per diventare di nuovo padre, della bambina che la sua compagna (, ex concorrente di X Factor ) avrà a dicembre. "Morgan ha la chance di diventare un padre migliore", dice l'attrice a Vanity Fair che sarà nelle sale in "Dracula 3D".

Tra poco Anna Lou avrà una sorellina. L’ha preparata a quest’idea? "Ho lasciato che lo facesse suo padre. Ma mi sembra molto felice, tranquilla... Anna sta vivendo la stessa situazione che sto vivendo io, che ho avuto una sorella 'extra' da parte di padre e una da parte di madre. Sorelle e non sorellastre, parola odiosa che non ho mai sopportato".



A volte, però, le famiglie allargate sono moltiplicatori di tensioni. "Lo so. Ci sono matrigne e patrigni che non amano allo stesso modo i figli non loro, e in quei casi può essere difficilissimo andare avanti. Le tensioni ci sono se, di fronte a questi cambiamenti, ci si pone con pensieri negativi, gelosie, ripicche, prevaricazioni. Amo mio marito Michele anche perché ha saputo inserirsi nella mia vita con Anna in maniera delicata senza cercare di prendere il posto di Morgan".



Jessica ha solo 21 anni: crede che saprà cavarsela? "Ne sono sicura. L’ho conosciuta e mi piace perché è dolce e carina. La giovane età non c’entra niente: si sente pronta a diventare madre e tutto andrà bene". In passato, lei ha accusato Morgan di essere poco adatto alla paternità. "Non lo nego, ma proprio per questo penso che per lui sia un’occasione meravigliosa. E' una seconda chance che la vita gli sta dando per diventare un padre migliore. Lo scriva, mi raccomando, ci tengo e me lo auguro con tutto il cuore".