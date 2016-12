Aperitivo in concerto con il jazz israeliano

foto Ufficio stampa 12:20 - Appuntamento d'eccezione per la rassegna "Aperitivo in Concerto". Domenica 25 novembre, alle 11, sul palco del teatro Manzoni di Milano salirà lo straordinario ensemble israeliano Third World Love, per l'occasione in una inedita formazione allargata. Uno spettacolo in prima mondiale dove, tra America e Medio Oriente, si trovano riunite le stelle del jazz israeliano. - Appuntamento d'eccezione per la rassegna "Aperitivo in Concerto". Domenica 25 novembre, alle 11, sul palco del teatro Manzoni di Milano salirà lo straordinario ensemble israeliano Third World Love, per l'occasione in una inedita formazione allargata. Uno spettacolo in prima mondiale dove, tra America e Medio Oriente, si trovano riunite le stelle del jazz israeliano.

Quasi dieci anni fa a Barcellona, quattro amici si riunirono per formare quello che oggi è diventato un super-gruppo, Third World Love. Il trombettista Avishai Cohen, il pianista Yonatan Avishai, il bassista Omer Avital e il batterista/percussionista Daniel Freedman. Prima riuniti per un tour occasionale e poi rapidamente consolidatisi in un gruppo regolare che si può facilmente identificare dopo soli pochi secondi di ascolto.



In tutta Israele e in Europa Third World Love suona regolarmente per grandi folle, di cui la maggior parte composta da giovani che ballano e fanno festa, non proprio lo scenario tipico del jazz - ma in realtà una parte molto eccitante della storia perpetua del jazz e della world music. Third World Love è una band che sta generando entusiasmo nel jazz, tra una nuova generazione di fan, con una musica distintiva che è un piacere assorbire sia fisicamente che intellettualmente.



Third World Love è, dunque, il più significativo e acclamato gruppo musicale sulla scena israeliana, oggi fra le più vive, stimolanti e creative. Il gruppo si presenta per la prima volta in Italia e, occasione unica, in prima assoluta, in una formazione allargata, con la partecipazione del sassofonista Greg Tardy (straordinario strumentista che ha collaborato con artisti quali Elvin Jones, Tom Harrell, Dave Douglas, Wynton Marsalis, Jay McShann, Steve Coleman, Betty Carter, James Moody, Bill Frisell, Rashied Ali, John Patitucci, Joe Lovano, Mark Turner, Chris Potter, Dewey Redman, Ravi Coltrane, Steve Swallow e che il pubblico del Teatro Manzoni forse ricorderà a fianco del geniale pianista Andrew Hill), del tastierista Jason Lindner (eccezionale collaboratore di Roy Haynes, Paquito D'Rivera, Paul Simon, Matisyahu, Elvin Jones, Anat Cohen e Roy Hargrove) e il chitarrista Nadav Remez, nuova stella del firmamento musicale israeliano.



Improvvisazione, influenze mediorientali, tradizioni ebraiche fuse con mondi musicali affini e diversi quali quelli marocchini e yemeniti, jazz e rock: Third World Love porta con sé, nel suo tribalismo contemporaneo, la vetrina del variegato e vivacissimo melting pot di Tel Aviv e del Vicino Oriente, in un caleidoscopio di linguaggi e colori reso con straordinario e trascinante virtuosismo.



