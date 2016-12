Talento e show con Florence + The Machine

foto Ap/Lapresse Correlati MAGIA SUL PALCO 14:19 - Nel mondo ha venduto oltre 4 milioni di copie con due album: "Lungs" e"Ceremonials" . Il ciclone Florence + The Machine ha travolto Milano nel live al MediolanumForum di Assago. Raffinata, gran voce e per nulla "fredda" Florence ha anche sbagliato la canzone "Heartlines" e saltellato sul palco come una bimba. Un bello show ma l'audio non era perfetto. Ad applaudirla anche Elisa e i Negramaro. La cantante ha rivelato: "Penso a uno stop". - Nel mondo ha venduto oltre 4 milioni di copie con due album: "Lungs" e"Ceremonials" . Il cicloneha travolto Milano nel live al MediolanumForum di Assago. Raffinata, gran voce e per nulla "fredda" Florence ha anche sbagliato la canzone "" e saltellato sul palco come una bimba. Un bello show ma l'audio non era perfetto. Ad applaudirla anchee i. La cantante ha rivelato: "Penso a uno stop".

Il palcoscenico rimanda a una dimensione retrò ma al tempo stesso si trasforma tra luci, proiezioni e colori per brani più scatenati come "Spectrum" o "No Light", che sono peraltro i brani che chiudono il concerto in cui i fan saltano tutti all'impiedi cantando all'unisono con Florence. Una particolarità che la cantante ha apprezzato ringraziandoli durante lo spettacolo. Ma non è tutto perché ad un certo punto ha invitato i ragazzi a caricare sulle spalle le ragazze per ballare tutti insieme. Capelli raccolti, abito lungo raffinato con scollatura ampia sulla schiena, a vederla così Florence mette un po' in soggezione per la sua classe e raffinatezza.



Ed ecco che i 26 anni della cantante si fanno sentire quando inizia a saltellare per tutto il palco felice. E nonostante questo la voce rimane sempre intatta, "dritta", cristallina. Una dote rara per un talento indiscusso. Ad accompagnarla in concerto sei musicisti (tra arpa e tastiera) e tre coristi. Il mixer audio non era perfetto e all'inizio del concerto si sono avvertiti dei problemi tecnici. Introvabili i biglietti con i bagarini che fuori dal palazzetto ne cercavanono da rivendere. Le gradinate erano strapiene ma il parterre era quasi vuoto a metà.



Il concerto di Florence di un'ora e mezza è stato aperto da "Only If For A Night", poi via via brani come "Cosmic Love", "Leave My Body" e l'apoteosi finale con i bis "Shake It Out" e "Dogs Days Are Over". In tutto in scaletta c'erano 16 brani ma qualche fan è rimasto deluso, lamentandosi sui social network, per il mancato inserimento di "Breath Of Life" e "Never let me go". Insomma uno spettacolo godibile, raffinato che mette in risalto uno dei talenti più interessanti della scena internazionale.



Ma Florence ha dichiarato a The Evening Standard di essere pronta per una pausa. "Sono in tour da quando avevo 21 anni. Ho bisogno di uno stop e di avere la possibilità di fare cose normali, come andare al supermercato e uscire con i miei amici". Un'altra "cosa normale" che la cantante vorrebbe fare è scrivere un musical. Un amico ha rivelato che ci sono già delle bozze pronte su cui lavorare. Inizia una nuova vita per Florence Welch?



LA SCALETTA DEL CONCERTO: (Spector, band di supporto) Friday Night, Grey Shirt And Tie, 20 Nothing, No Adventure, Celestine, Grim Reefer, Chevy Thunder, Never Fade Away. (Show Florence + The Machine) Only If For A Night, What The Water Gave, Me, Drumming, Cosmic Love, All This And Heaven, Rabbit Heart, You'Ve Got the Love, Lover To Lover, Heartlines, Leave My Body, Sweet Nothing, Spectrum, No Light, No Light - BIS: Shake it out e Dogs Days Are Over.

Andrea Conti