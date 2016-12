Torna il ribelle Kid Rock: "Un cd fatto con gioia"

foto Ufficio stampa Correlati UN GRIDO DI PROTESTA 09:23 - Il ribelle Kid Rock torna con il nuovo album "Rebel Soul" nato quasi per caso e velocemente. "Io e la band eravamo insieme mentre mi stavano rifacendo lo studio - spiega - e a un certo punto ho detto 'dai, mettiamoci semplicemente a registrare!' e abbiamo fatto tutto in un paio di settimane". A Tgcom24 il nuovo video "Let's Ride". - Il ribelletorna con il nuovo album "" nato quasi per caso e velocemente. "Io e la band eravamo insieme mentre mi stavano rifacendo lo studio - spiega - e a un certo punto ho detto 'dai, mettiamoci semplicemente a registrare!' e abbiamo fatto tutto in un paio di settimane".il nuovo video "".

"Avevo intenzione di fare un album di Greatest Hits, ma solo con canzoni inedite - confessa -. L’ultimo disco che ho fatto era decisamente intenso e parlava ad esempio di quello che stava succedendo a Detroit per via della crisi economica, questo è stato: “voglio solo tornare e fare un disco divertente di Kid Rock". A seconda di come andava quel giorno in studio, "scrivere quelle canzoni, che fossero hip-hop, rock and roll o country, però divertendosi".



"Nei primi album era davvero difficile attraversare i vari strati, far arrivare la musica alla gente, - conclude - ora penso semplicemente che faccio queste cose e le persone magari pensano 'Oh, questo è Kid Rock un po’ confuso a livello creativo', dice, mentre io lo guardo e dico: Queste sono le canzoni che voglio suonare e il tipo di musica che voglio ascoltare".