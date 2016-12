Club Dogo e Soliti Idioti, che accoppiata sul set!

foto Tgcom24 Correlati DIVERTIMENTO DIETRO LE QUINTE 09:48 - "Minchia Boh" è il nuovo video dei Club Dogo che anticipa la pubblicazione di "Noi siamo il club - Reloaded Edition", cd con dvd in uscita il 27 novembre contenente tracce inedite, nuovi ospiti, remix, tutti i videoclip estratti dall’album già disco d’oro, clip mai pubblicati e numerosi contenuti live esclusivi. Il video è il tema portante del film "I 2 Soliti Idioti" nei cinema dal 20 dicembre. A Tgcom24 in anteprima le immagini del backstage. - "" è il nuovo video deiche anticipa la pubblicazione di "", cd con dvd in uscita il 27 novembre contenente tracce inedite, nuovi ospiti, remix, tutti i videoclip estratti dall’album già disco d’oro, clip mai pubblicati e numerosi contenuti live esclusivi. Il video è il tema portante del filmle immagini del backstage.

Diretto da Fabio Jansen, il nuovo video vede la partecipazione di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, più conosciuti come “I Soliti Idioti”.



"I 2 Soliti Idioti", prodotto da Taodue e distribuito da Medusa, scritto da Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro per la regia di Enrico Lando, si presenta come un vero e proprio sequel: protagonisti i personaggi più amati dal pubblico, Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, che ritroviamo in fuga da una gang dei Russi.



"Questo è il film che spariglierà il cinema a Natale", ha detto il produttore Pietro Valsecchi . Nuovi tempi comici, nuove storie e un nuovo modo di raccontare i personaggi e di assumerne maschere e linguaggi per un ritratto senza mezzi toni del nostro bel Paese