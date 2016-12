Colombari: "Belen? Non se ne può più"

foto LaPresse Correlati SFUMATURE DI GRIGIO...

BELLA SENZA TRUCCO 08:20 - Martina Colombari debutta nel musical. Da fine dicembre, infatti, calcherà il palco del Teatro Nazionale di Milano entrando a far parte del cast del musical "La febbre del sabato sera". L'ex Miss Italia, modella, attrice e conduttrice tv, racconta a "Chi" l'emozione e la voglia di fare: "Quando me l'hanno proposto ho pensato: 'Sono pazzi'. Ma ho preteso di provare tutti i giorni". E su Belen attacca: "Non se ne può più". debutta nel musical. Da fine dicembre, infatti, calcherà il palco deldi Milano entrando a far parte del cast del musical "". L'ex Miss Italia, modella, attrice e conduttrice tv, racconta a "" l'emozione e la voglia di fare: "Quando me l'hanno proposto ho pensato: 'Sono pazzi'. Ma ho preteso di provare tutti i giorni". E suattacca: "Non se ne può più".

Martina non sostituisce nessuno del cast, è un ruolo studiato ad hoc per lei (che non c'è neanche nel film) e interpreta Susan Rhodes, una giovane donna di buona famiglia che vive a Manhattan. Appassionata di danza, insieme al suo compagno di ballo Alan Clarke (Renato Tognocchi), frequenta i locali più chic di New York.



Giunta voce che alla discoteca Odyssey 2001 di Bay Ridge si sperimentino nuovi passi e nuovi stili, una sera decidono di avventurarsi al di la' del ponte, scoprendo una realta' completamente diversa da quella alla quale sono abituati. Susan e Alan, per mettersi ulteriormente alla prova in un contesto nuovo e stimolante, decidono di partecipare al Disco Champions Contest dell'Odyssey 2001, lontano dal loro habitat naturale: una doppia sfida che gli regalerà quei brividi che non provano più da tempo.



"In scena entrerò solo quando mi sentirò preparata. Mi piace la qualità, non il pressapochismo", assicura la Colombari che sempre a "Chi" racconta: "L'altro giorno sono andata a vedere a teatro Cochi e Renato. Bravissimi, fantastici, grande energia... ma non mi puoi citare un Corona e una Belen per ben tre volte. Ancora? Non se ne può più. Questo è accontentarsi. Dicono: 'Fanno vendere'. Ma che cosa vuol dire? Anche la cocaina, se è per quello!".



Martina ne ha anche per i giornalisti che travisano le sue parole: "Per esempio, non ho mai espresso il desiderio di passare una notte di sesso con Alberto Tomba: ho solo detto che il mio ricordo di lui è di un uomo perfetto per una notte d'amore, ma non per fare un figlio, nel senso che a 19 anni non era una mia priorità". E a proposito del rapporto con il marito Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan, al quale è legata da 17 anni (8 di matrimonio) e dal quale ha avuto un figlio (Achille, 8 anni) dice: "Ci salva il fatto che spesso il lavoro ci separa, magari solo per due giorni, ma sono quelle pillole di 'singletudine' che fanno bene a tutti e due". Sull'ipotesi di fare un altro figlio confida: "A me piacerebbe. Magari quest'anno, magari il prossimo... Mi do tempo fino ai 41 anni".