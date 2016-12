"Amo le persone, vedo il cuore non il sesso"

foto Paolo De Francesco - MOLTIMEDIA.IT Correlati UN LOOK ELEGANTE

14:28 - Arisa oltre ad essere giudice ad X Factor, ha doppiato Lucille di "Un Mostro a Parigi" (nelle sale dal 22 novembre) e partecipato al film di Natale "Colpi di Fulmine" nel ruolo di una perpetua. La cantante lancia il cd live "Amami Tour" con due inediti (tra cui "Meraviglioso amore mio") e cover come la strepitosa versione di "Viva la Vida" dei Coldplay. C'è spazio per l'amore? "Amo le persone, l'importante è ascoltare il cuore", dice a Tgcom24.

La cantante ha voluto mettere insieme le sue esperienze live e inserire anche una canzone scritta di suo pugno "Senza Ali" nell'album "Amami Tour", che sarà il secondo singolo dopo "Meraviglioso amore mio". L'album restituisce Arisa in gran forma che si destreggia con sicurezza tra note e passione non solo nei suoi brani ma anche in classici della musica italiana come "Ti sento" e "Vecchio frack" fino ai successi più recenti della musica internazionale come "Toxic" di Britney Spears o "Losing my religion" dei R.E.M. A febbraio Arisa sarà di nuovo in tour con due date di “Anteprima Tour” : il 4 febbraio a Milano al Teatro Arcimboldi e il 7 febbraio a Roma all’Auditorium parco della Musica.



Perché uscire con un progetto come questo?

E' l'ultimo bambino frutto del mio accordo con la casa discografica Warner. Adesso stiamo valutando cosa fare del futuro ma so che certamente il prossimo album sarà totalmente di cover. "Amami Tour" è un disco a cui tengo molto perché ci sono anche delle piccole imperfezioni in alcune esecuzioni dal vivo che ho voluto lasciare.



Come mai?

In ogni canzone, in ogni artista, e lo faccio anche a X Factor, voglio vedere l'anima. Voglio che si metta in risalto, con queste canzoni, una parte di me.



"Meraviglioso amore mio" è un brano scritto dal tuo ex fidanzato Giuseppe Anastasi, lo stesso de "La Notte"...

E invece questa canzone è nata prima de "La Notte". E' riuscito a prevedere esattamente come sarebbe stato il mio amore nel presente. La canzone è la colonna sonora portante del nuovo film di Brizzi "Pazze di me" (nei cinema a gennaio 2013, ndr). E' la storia di un ragazzo (Francesco Mandelli) che si ritrova a vivere in una famiglia di sette donne e avrà qualche problema sentimentale.



A proposito di cinema reciterai in "Colpi di Fulmine" con Christian De Sica. Com'è stato lavorare su quel set?

Bellissimo. Quando ho letto la sceneggiatura e ho capito che avrei dovuto interpretare una perpetua mi sono divertita un sacco. Conosco molto bene questa figura perché mi ha ricordato le atmosfere della mia famiglia. Ho interpretato una donna divertente, non consapevole di essere molto buffa nella sua austerità.



A X Factor hai mostrato la tua parte emotiva quest'anno, hai pianto e ti sei arrabbiata. Cos'è successo?

Mi sono esposta perché ho cercato di difendere sempre i Fréres Chaos dalle malelingue che ci sono fuori dalla televisione. Loro sono cresciuti in un amore sconfinato della loro famiglia e per questo si vogliono molto bene. Anche io e mia sorella ci baciamo, ci stringiamo ma è un affetto che può essere frainteso e, infatti, mamma ci dice sempre 'sì, però smettetela se no pensano che siete lesbiche e avete una relazione'. La tv è una scatole per cibo ai pescecani e io li difendo. A loro ho assegnato un singolo scritto da Marco Guazzone anche se volevano portare un loro inedito.



Perché non hai permesso che presentassero il loro inedito?

Hanno fatto un Ep, certamente interessante ma è ancora poco maturo.



Non ti fermi mai un attimo, come mai?

Non faccio le cose per dimostrare di essere brava ma ho 30 anni e la vita, in certi casi, arriva anche a 100. Dunque faccio 'carpe diem' anche se sono consapevole di aver fatto delle piccole cose in ogni ambito. Dunque un giorno mi concentrerò per dedicarmi completamente ad ogni progetto e dimostrare di essere bravissima! (ride, ndr).



Infine hai dichiarato in una intervista di apprezzare anche le attenzioni femminili, confermi?

Mi piacciono le persone. L'amore sta nel cuore e nella pancia delle persone.

Andrea Conti