Marracash: "Voglio essere il nuovo Vasco"

foto Ufficio stampa 11:48 - Ti aspetteresti di parlare con il rapper duro e arrabbiato. Quello "contro" a priori, anche perché, nell'hip -hop e dintorni è uno stile che piace, sfruttato furbescamente anche da musicisti che non hanno o non hanno mai avuto nessun motivo per avercela col mondo. E invece ti ritrovi a discutere con un 33enne (quindi di fatto un coetaneo, ndr) di buone maniere, gentile con cui riflettere ad ampio raggio sul riscatto sociale, la crescita e le tante falsità della gente (uomini e donne, nessuno escluso) che si incontra quando hai raggiunto il successo. - Ti aspetteresti di parlare con il rapper duro e arrabbiato. Quello "contro" a priori, anche perché, nell'hip -hop e dintorni è uno stile che piace, sfruttato furbescamente anche da musicisti che non hanno o non hanno mai avuto nessun motivo per avercela col mondo. E invece ti ritrovi a discutere con un 33enne (quindi di fatto un coetaneo, ndr) di buone maniere, gentile con cui riflettere ad ampio raggio sul riscatto sociale, la crescita e le tante falsità della gente (uomini e donne, nessuno escluso) che si incontra quando hai raggiunto il successo.

Tutto questo è Marracash, nome d'arte di Fabio Rizzo, dalla Barona, il quartiere "difficile" di Milano, dove ancora vive. Al telefono "Marra" è un po' rauco, colpa di un'influenza che lo ha costretto a cancellare la data di Messina del tour promozionale dell'ultimo album "King del rap". Uno stop forzato , per recuperare voce e forze in vista degli ultimi due concerti del "Giusto un giro tour", all'Alcatraz di Milano, 20 e 21 novembre, sold out da tempo, segno che si può essere profeti in patria.



"Recupereremo il live di Messina, il 25 novembre" rassicura Marracash, tra un colpo di tosse e l'altro "E' giusto e poi ci tengo particolarmente, anche perché sono di origini siciliane".



I tuoi concerti hanno avuto successo in tutta Italia. E' un punto di arrivo per chi , come spesso capita nell'hip-hop, connota le sue liriche e la sua musica di riferimenti alla sua città?

Sì, il mio primo album era pieno di rimandi a Milano, al mio quartiere, la Barona. Ma dal secondo in poi ho cercato di fare un rap più universale, meno locale, che potesse arrivare a più persone. E' stato un passaggio molto rischioso anche perché nei miei lavori successivi ho cercato di riflettere su come era cambiata la mia vita, dopo il successo. Molti si aspettavano ancora il rapper di "Badabum Cha Cha" (il primo singolo che ha fatto sbancare Marracash) e invece ho cominciato a parlare delle insidie che attendono una persona quando, diventato famoso, si trova circondato di opportunisti e donne false che ti stanno vicine solo perché sei un cantante. Rischi di perderti.



Beh, in effetti di recente ti abbiamo visto "paparazzato" insieme a Elisabetta Canalis, sulle pagine di un rotocalco. Non aspirerai a diventare il nuovo Fabrizio Corona delle riviste di gossip?

(Ride)... No, quelle foto hanno divertito anche me, non mi aspettavo di ritrovarmi su Novella 2000. Anche perché non è certo quello che mi interessa nella vita. Ho altri obiettivi, sinceramente.



Che traguardi può ancora avere uno che a 33 anni ha fatto 4 album di successo, conduce programmi televisivi (Mtv Spit) e riempie i locali dove si esibisce?

Beh, innanzitutto vorrei arrivare al disco di platino. Sono ambizioso, non lo nascondo. E poi penso anche che, non fosse altro per un ricambio generazionale, tra qualche anno i big della musica italiana, Vasco, Ligabue, dovranno essere sostituiti . Credo che i tempi siano maturi perché il testimone passi ai rapper italiani, magari come me, che piacciono in modo trasversale, non solo a chi ascolta rap.



Quindi Marracash come il nuovo Vasco?

Non so se potrò mai avere un pubblico così vasto ... Forse più J-Ax, dai, o Fabri Fibra ... Però, perché no.



Intanto, proprio come accadeva con Vasco qualche anno fa, i ragazzini, soprattutto quelli delle periferie, ti citano come fossi un profeta, si vestono come te. C'è chi ogni giorno posta su Facebook, come status, una frase tratta da qualche tua canzone...

Sai, ai miei concerti c'è gente dai 13 ai 30 anni, quindi non credo di rivolgermi solo a quella fascia d'età. Certo le prime file sono composte soprattutto da ragazzini, credo di riuscire a comunicare a loro come ai fratelli, o cugini (ride) più grandi. Certo , a molti adolescenti delle periferie, come lo sono stato io, il messaggio arriva anche più forte, perché sentono che c'è chi parla anche un po' della loro vita. Quando ero piccolo io, nessuno, in Italia, lo faceva.



Chi sono stati i tuoi modelli?

Una volta il rap in Italia, di fatto, non esisteva. Io era un metallaro, ascoltavo Metallica, Pantera. La svolta c'è stata quando sono arrivate band come i Rage Against the Machine, che univano rock ad un cantato fondamentalmente hip-hop. Per me è stata una scoperta, mi hanno avvicinato al mondo del rap, spingendomi a scrivere testi, sperimentare parole. Tutto è iniziato così.



Marracash tossisce ancora. Forse è il momento di chiudere la conversazione e consentirgli di riposare la voce. Ci sono ancora dei concerti in vista e non vorrei sentirmi responsabile. Il pubblico, mio cugino compreso, non me lo perdonerebbe.

Leonardo Panetta