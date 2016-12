Rihanna, giornalista si spoglia sul jet

foto Da video Correlati STRIP INTEGRALE DI PROTESTA 09:00 - Prima ha invitato i giornalisti a seguirla su un jet privato per il nuovo tour "777", poi Rihanna si è rifiutata di rilasciare dichiarazioni. Così un po' per gioco, un po' per polemica, un giornalista si è denudato e ha cominciato a correre avanti e indietro per il corridoio dell'aereo al grido: "Solo una parola" e "salvate i nostri posti di lavoro". Scatenando l'anarchia. - Prima ha invitato i giornalisti a seguirla su un jet privato per il nuovo tour "777", poisi è rifiutata di rilasciare dichiarazioni. Così un po' per gioco, un po' per polemica, un giornalista si èe ha cominciato a correre avanti e indietro per il corridoio dell'aereo al grido: "Solo una parola" e "salvate i nostri posti di lavoro". Scatenando l'anarchia.

Il giornalista australiano Tim Dormer, durante il tragitto verso Londra, ha twittato: "Oops, i miei vestiti sono caduti. Scusa mamma". Poi ha dato vita alla performance. Rihanna ha invitato 150 giornalisti e un gruppo di fan per il tour, che vede la cantante delle Barbados esibirsi in sette città di Paesi diversi in sette giorni.



Giorni fa una giornalista di Billboard aveva denunciato che nessuno sull'aereo ha visto Rihanna dal primo giorno del viaggio. Denunciando che i fan si erano apertamente lamentati con il manager di RiRi dicendo di sentirsi "incompresi". Tutto ciò avrebbe portato ad un'aria di "ammutinamento" a bordo, con cori come "Dacci un titolo!", "Occupiamo il 777". Tuttavia nemmeno dopo questo episodio Rihanna si è vista. La security, i rappresentanti delle etichette, i gestori del tour hanno cercato di calmare la situazione. Secondo MySpace, ai passeggeri è stato chiesto di tornare ai propri posti.



Dopo, gli assistenti di volo hanno versato a tutti un bicchiere del cognac prodotto da Jay Z, la stessa bevanda che la star aveva offerto ai suoi fan il primo giorno del tour. Guardando l'episodio, il giornalista Jason Newman di Fuse.tv ha cinguettato: "Quindi sì, il jet del tour 777 ha messo in scena una rivoluzione contro Rihanna nel volo tra Berlino e Londra".