De Gregori tra canzoni d'amore e di guerra

Sono passati ben quattro anni dall'ultimo disco di inediti di Francesco De Gregori "Per brevità chiamato artista". Il cantautore nel frattempo ha continuato con live, collaborazioni con Lucio Dalla e torna con "Sulla strada". Brani tra emotività e attualità ("La guerra") con perle firmate da Nicola Piovani (gli archi in "Guarda che non sono io") o le collaborazioni con Malika Ayane in "Omero al Cantagiro" e "Ragazza del 95".

Il cantautore si snoda tra canzoni che raccontano l'esistenza umana come “Passo d’uomo” ma c'è anche il valzer lento di "Showtime e “La guerra”. Quest'ultima una canzone di disarmante attualità che racconta di un di un soldatino “che ripensa al suo rancio disgraziato e all’odore della notte e del sangue che ha versato/ Quella volta che la Morte gli è passata proprio accanto Lo ha guardato di traverso e se n’è andata zoppicando".



Spazio anche ai sentimenti come in “Falso movimento” dove “L’amore è mascalzone/viaggia contro mano/parcheggia sempre dove vuole”.



Appuntamento con De Gregori dal vivo il 20 novembre a Roma all’Atlantico Live e poi a Milano all’Alcatraz il 28. Il cantautore con la sua band porterà sul palco le sue nuove canzoni, si rinnoverà quello che lui stesso ha definito di recente “un patto di lealtà con il pubblico”.