Panna montata e sculacciate per Lady Gaga

foto Twitter Correlati CLIP BOLLENTE 09:57 - In pochi secondi Lady Gaga è riuscita ad attirare su di sè la luce dei riflettori. E' successo con il video-promo del suo ultimo singolo "Cake", in cui appare in versione sexy e golosa, mentre si rotola in lingerie su uno specchio coperto di panna montata. Ad immortalarla nell'impresa l'amico e fotografo Terry Richardson, che l'ha seguita anche in una vasca da bagno, mentre si fa sculacciare da due ragazze in bikini. - In pochi secondiè riuscita ad attirare su di sè la luce dei riflettori. E' successo con ildel suo ultimo singolo "", in cui appare in versione, mentremontata. Ad immortalarla nell'impresa l'amico e fotografo, che l'ha seguita anche in una vasca da bagno, mentre

Lady Gaga ha regalato ai fan una clip ad altissimo tasso erotico per promuovere il suo prossimo singolo, dal titolo "Cake". Seguita dal fedele obiettivo di Terry Richardson, fotografo ufficiale dell'ultimo tour mondiale, Miss Germanotta si è immersa mezza nuda in una vasca, facendosi sculacciare e toccare da due ragazze in bikini.



Per alzare ancora la temperatura, in tacchi a spillo e lingerie, la Gaga si è poi esibita in un balletto erotico, strusciandosi sopra uno specchio coperto di panna montata. Una premessa hot quindi, che sembra voler anticipare un video dai toni decisamente trasgressivi.