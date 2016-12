Tiziano Ferro scopre l'amore per lo swing

foto Ufficio stampa Correlati NUOVO LOOK

ENERGIA SUL PALCO 15:38 - Tiziano Ferro esaudisce uno dei suoi più grandi sogni e presenta "L'amore è una cosa swing", sette brani in cui per la prima volta il cantautore è un interprete swing. Nell'edizione speciale di "L’amore è una cosa semplice" saranno contenuti, oltre all'album e al disco swing, anche un documentario sul dietro le quinte del concerto all'Olimpico di Roma. "E' un sogno che si realizza", dice Tiziano. esaudisce uno dei suoi più grandi sogni e presenta "", sette brani in cui per la prima volta il cantautore è un interprete swing.saranno contenuti, oltre all'album e al disco swing, anchedel concerto all'Olimpico di Roma. "E' un sogno che si realizza", dice Tiziano.

"L'amore è una cosa swing" Farà parte della special edition di "L'amore è una cosa semplice", in uscita il 20 novembre. Il cofanetto conterrà, oltre al disco swing, l'album 5 volte disco di Platino "L’amore è una cosa semplice" arricchito dalla traccia "Trama sintetica di una giornata storica", il documentario che racconta il dietro le quinte del Concerto allo Stadio Olimpico di Roma, durante il quale Tiziano si è esibito davanti a oltre 50.000 fan.



"Ho sempre sognato di incidere un disco swing. Il mondo orchestrale dona una magia speciale ad ogni brano e consente alla voce di esplorare in maniera estremamente più fantasiosa - ammette Tiziano Ferro -E' un viaggio, una bella esperienza, una porta che si apre e un piccolo sogno che si realizza, Ascolto musica swing da quando ero piccolo, mi piaceva l’idea di omaggiare grandi come Frank Sinatra, Dean Martin e Nat King Cole che tanto conforto mi concessero con la loro musica".



"L'amore è una cosa swing" conterrà alcuni dei brani più originali della carriera di Tiziano Ferro come "Eri come l'oro ora sei come loro" e "Xverso" tratti dall'album "111", "l'Olimpiade" e "Il bimbo dentro" tratti da "Rosso Relativo", "La differenza tra me e te" e il medley "TVM/Quiero vivir con vos" tratti dall'ultimo disco.



E' Tiziano stesso a spiegare la scelta di questi brani: "E’ dai tempi di 'Alla mia età' che scrivo canzoni pensando ad un album interamente in questa direzione ma non sono mai riuscito a scrivere un numero sufficiente di inediti in questo stile. Ho deciso, quindi, di scegliere alcune delle mie canzoni apparentemente meno swing e ribaltarle completamente. Così – prosegue Tiziano – 'La differenza tra me e te' è diventa una suite orchestrale, 'Xverso' quasi un brano lounge, 'Il bimbo dentro' un blues e 'L’olimpiade' uno standard tipicamente swing".