Nuovo video hot per le russe di "Mama Lover"

foto Da video Correlati LE IMMAGINI SOTTO ACCUSA 12:45 - Il giusto mix di trash ed esibizionismo. Questi gli ingredienti del successo di "Gun", il nuovo singolo del trio russo Serebro, che in rete ha già suscitato polemiche. Dopo il tormentone estivo "Mama Lover", la girl-bandtorna a far ballare e a stuzzicare con una nuova clip ad alto tasso erotico. Chiuse in un bagno o sotto un ponte, le ragazze si dimenano davanti alla telecamera, giocando con rotoli di carta igienica e lecca lecca giganti. - Il giusto mix di trash ed esibizionismo. Questi gli ingredienti del successo di "", il nuovo singolo del trio russo, che in rete ha già suscitato polemiche. Dopo il tormentone estivo", la girl-band. Chiuse in un bagno o sotto un ponte, le ragazze si dimenano davanti alla telecamera, giocando con rotoli di carta igienica e lecca lecca giganti.

Sul web il video si è già guadagnato critiche feroci per i suoi riferimenti espliciti all'atto sessuale. Le tre protagoniste, d'altra parte, non sono nuove a questo genere di provocazioni. Per "Mama Lover" - loro singolo di debutto - si erano infatti filmate in auto, mentre si esibivano in atteggiamenti ambigui e ammiccavano agli altri automobilisti.



Per il video di "Gun", però, il trio ha deciso di andare oltre. Chiuse in un bagno e poi sotto un ponte, Lena, Anastasia e Olga (meglio conosciute come Serebro) si dimenano mezze nude sul ritmo martellante dei bassi, tra lingerie trasparente e frustini sadomaso.



Un vero gioiellino "trash" che in Rete ha già collezionato 300.000 visualizzazioni in meno di 48 ore, suscitato parecchie polemiche per i riferimenti espliciti al sesso. Tanto nel video quanto nel testo, infatti, la canzone incita - neanche troppo velatamente - le ragazze a lasciarsi andare e a far cadere i propri freni inibitori.