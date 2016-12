Bieber-Gomez, che lite furibonda!

foto Olycom Correlati QUANDO SI AMAVANO 12:28 - Doveva essere un appuntamento riappacificatore e invece si è trasformato in una lite furibonda. Justin Bieber e Selena Gomez sono di nuovo protagonisti del gossip. Dopo la fine della loro storia, infatti, i due si sono rivisti a cena, in un ristorante giapponese di Los Angeles. Ma qualcosa non ha funzionato. Secondo i siti di gossip americani, infatti, l'attrice 20enne se n'è andata via dopo solo dieci minuti. - Doveva essere un appuntamento riappacificatore e invece si è trasformato in unasono di nuovo protagonisti del gossip. Dopo la fine della loro storia, infatti, i due si sono rivisti a cena, in un ristorante giapponese di Los Angeles. Ma qualcosa non ha funzionato. Secondo i siti di gossip americani, infatti, l'attrice 20enne se n'è andata via dopo solo dieci minuti.

Ma non è finita qui. I fotografi che hanno inseguito le due star raccontano che Bieber dopo pochi minuti l'ha seguita e raggiunta a casa. "Quando è arrivato sul posto - ha raccontato una fonte a EOnline.com - ha cominciato a suonare il citofono ma era ovvio che lei non voleva farlo entrare. Lui ha continuato a provare. Poi dopo un po' è uscito dall'auto, frustrato è andato al cancello e ha cominciato a urlare 'Selena'. Ma lei non usciva. A quel punto Justin ha cominciato a urlare contro i paparazzi. Era chiaramente infastidito che fossero lì e stessero assistendo a tutta la scena. Era furibondo. Selena allora è uscita perché c'era un tale scompiglio, e lui è salito in auto e se n'è andato".



Probabilmente però Justin ha aspettato che i paparazzi si disperdessero ed è tonato indietro, e in qualche modo ha convinto Selena a farlo entrare. "Qualcosa deve essere accaduto nella notte - aggiunto la fonte a Eonline.com - perché l'auto di Justin era lì nel mattino".



Poche ore prima, Bieber aveva accennato ai suoi follower su Twitter che sta cercando di affrontare la rottura con Selena e capire come gestire la propria vita senza di lei: "Le cose non sono sempre facili, c'è molta pressione. Sto cercando di capire tutto. Ci sto provando. Ma mi importa, mi accorgo, vi sento ancora".