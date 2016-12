Diaz: "Quando faccio foto hot sono più sicura"

foto Ap/Lapresse Correlati IN VERSIONE FETISH 11:09 - Cameron Diaz ha sempre detto quel che pensava a costo di creare imbarazzo. L'attrice ha ammesso con schiettezza che spogliarsi davanti a un fotografo non le causa nessun problema anzi foto un po' "spinte" le permettono di acquisire più sicurezza in se stessa. ha sempre detto quel che pensava a costo di creare imbarazzo. L'attrice ha ammesso con schiettezza che spogliarsi davanti a un fotografo non le causa nessun problema anzi foto un po' "spinte" le permettono di acquisire più sicurezza in se stessa.

L'attrice, parlando al Sunday Times, ha detto: "Non sono giovane, ma sono una donna e so come gestire il mio corpo. Riconosco quello che mi mette sicurezza e conosco la mia sessualità".



La star del cinema ritiene che ci sia una parte in ogni donna che ama essere adulata per la propria estetica. Poi Cameron si è soffermata sulle differenze tra le celebrità più giovani di oggi rispetto ai tempi del suo esordio: "Oggi c'è un controllo costante sulle giovani star ed è molto più difficile per loro crescere e fare gli errori senza essere continuamente criticati".