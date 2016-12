La voce di Giuni Russo torna con brani inediti

foto Ufficio stampa 10:41 - A sorpresa un anno fa nell'archivio dell'Associazione GiuniRussoArte sono state rinvenute tracce e canzoni mai pubblicate da Giuni Russo, una delle voci più belle della musica italiana scomparsa il 14 settembre 2004. Anticipato dal singolo inedito "Para Siempre", dove Giuni canta con tonalità basse e profonde, esce il 20 novembre il cd e dvd con successi dai Beatles a Frank Sinatra. - A sorpresa un anno fa nell'archivio dell'sono state rinvenute tracce e canzoni mai pubblicate da, una delle voci più belle della musica italiana scomparsa il 14 settembre 2004. Anticipato dal singolo inedito "", dove Giuni canta con tonalità basse e profonde, esce il 20 novembre il cd e dvd con successi dai Beatles a Frank Sinatra.

"Sono stati scovati, per puro caso, - dichiara Maria Antonietta Sisini fondatrice dell'Associazione GiuniRussoArte - dei nastri di cui non avevo più memoria, registrazioni mai pubblicate per alcuni programmi televisivi . Dopo un primo ascolto è stato subito chiaro che questi gioielli non potevano rimanere nel cassetto. E' nato così Para Siempre".



Nel disco ci sono interpretazioni intense come “Il Nostro Concerto” di Umberto Bindi, “My Way” e “Cry”. Giuni celebra i Beatles nella sua versione di “Yesterday”, omaggia due mostri sacri come Liza Minnelli e Barbra Streisand in “People” e “New York New York”.



Il cofanetto contiene un dvd con la registrazione della serata di intitolazione della Galleria “Giuni Russo” al Teatro Zancanaro di Sacile, il 27 maggio 2012, con la partecipazione di Franco Battiato. L'esibizione live (2003) della suite d'accompagnamento musicale "Napoli che canta", dell'omonimo film muto del 1926 di Roberto Leone Roberti, padre di Sergio Leone.