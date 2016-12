Patty Pravo è tornata: "Ho creduto di morire"

foto LaPresse Correlati SIGNORA DELLA MUSICA 08:36 - Patty Pravo riappare dal silenzio nel quale si era rinchiusa ormai da settimane e racconta a Gente la malattia che ad agosto l'ha costretta al ritiro dalle scene. "Mi si è chiusa la gola, non riuscivo più a respirare. - rivela - Non capivo niente, ero in uno stato di totale incoscienza. Ricordo che mi sono detta: Basta, è finita. Ho creduto di morire". riappare dal silenzio nel quale si era rinchiusa ormai da settimane e racconta a Gente la malattia che ad agosto l'ha costretta al ritiro dalle scene. "Mi si è chiusa la gola, non riuscivo più a respirare. - rivela - Non capivo niente, ero in uno stato di totale incoscienza. Ricordo che mi sono detta: Basta, è finita. Ho creduto di morire".

"Non dormivo più, i farmaci erano come acqua, le notti interminabili, a fissare il soffitto credendo di impazzire. La sera - spiega - salivo sul palco divorata dalla stanchezza e dall'ansia". Per superare gli attacchi di panico, la cantante ha dovuto ricorrere a misure estreme.



"Mi sono chiusa in camera, al buio, i telefoni spenti. - racconta l'artista - Ho passato giorni interi stesa a letto, senza pensare né parlare, senza riuscire a piangere o a toccare cibo".



A farle superare il dolore l'affetto dei fan e un buon proposito: "Voglio partire per l'Africa con Gino Strada, aiutare sul campo chi sta peggio di noi. Dopo aver ricevuto tanto, credo sia giunto il momento di dare. Ai bambini soprattutto".