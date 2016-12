foto LaPresse Correlati TUTTI I VINCITORI DELLA KERMESSE 09:56 - "Marfa Girl" di Larry Clark trionfa al Festival internazionale del film di Roma vincendo il Marco Aurelio d'oro, il premio principale della kermesse giunta alla 7° edizione. Paolo Franchi con "E la chiamano estate" si aggiudica la migliore regia. Mentre, Isabella Ferrari, protagonista della pellicola di Franchi, è la migliore attrice. Premio speciale della Giuria va ad "Alì ha gli occhi azzurri" di Claudio Giovannesi. - "Marfa Girl" di Larry Clark trionfa al Festival internazionale del film di Roma vincendo il Marco Aurelio d'oro, il premio principale della kermesse giunta alla 7° edizione. Paolo Franchi con "E la chiamano estate" si aggiudica la migliore regia. Mentre, Isabella Ferrari, protagonista della pellicola di Franchi, è la migliore attrice. Premio speciale della Giuria va ad "Alì ha gli occhi azzurri" di Claudio Giovannesi.

Premio per la migliore interpretazione maschile: Jérémie Elkaïm per "Main dans la main", Premio a un giovane attore o attrice emergente: Marilyne Fontaine per Un enfant de toi; Premio per il migliore contributo tecnico: Arnau Valls Colomer per la fotografia di Mai morire; Premio per la migliore sceneggiatura: Noah Harpster e Micah Fitzerman-Blue per The Motel Life.



"The Motel Life" di Gabriel e Alan Polsky vince il premio del pubblico. A "Cosimo e Nicole" di Francesco Amato va Prospettive Italia nella sezione lungometraggi; mentre "Pezzi" di Luca Ferrari è il miglior documentario, "Il gatto del Maine" di Antonello Schioppa, miglior cortometraggio.



Ritratto tagliente della gioventù americana in "Marfa girl"

"Marfa girl" di Larry Clark, vincitore a sorpresa, è un racconto di formazione a base di sesso, droga, rock and roll, arte, violenza e razzismo. Racconta della presenza a Marfa, in Texas, di conflitti etnici acuiti dall'insediamento sul territorio di un'eccentrica comunità di artisti e dalla pressione ossessionante della polizia di frontiera sugli abitanti. Il film è un nuovo tagliente ed eccessivo ritratto della gioventù americana. Clark, uno dei più importanti fotografi e artisti dell'ultimo mezzo secolo, ha debuttato alla regia nel 1995 con "Kids", film che lo ha consacrato come uno tra i più controversi autori del nostro tempo. I lavori seguenti, come "Bully" (2001) e "Ken Park" (2002), hanno suscitato grande scandalo e sono stato oggetto di numerosi tentativi di censura.



Fischi alla Ferrari

L'attribuzione del premio per la migliore interpretazione femminile a Isabella Ferrari per il discusso film "E la chiamano estate" di Paolo Franchi è stata contestata alla cerimonia di premiazione. Si sono sentiti fischi e anche frasi tipo "vergogna". L'attrice ha replicato, invitando ad essere "più curiosi e vedere il film senza pregiudizi".