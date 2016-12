Tarantino shock: "Mi ritiro al decimo film"

foto LaPresse Correlati SUL SET DI "DJANGO" 06:13 - Annuncio shock per Quentin Tarantino che, in un'intervista a "Playboy", si è detto pronto a ritirarsi dopo il decimo film. Dopo "Django Unchained" (in uscita in Italia il prossimo gennaio) gli rimarrebbe quindi una sola pallottola in canna. "Non voglio diventare un vecchio filmmaker - ha dichiarato Tarantino, 49 anni - Normalmente i peggiori film di un regista sono gli ultimi quattro della sua filmografia". - Annuncio shock perche, in un'intervista a "Playboy", si è detto pronto a. Dopo "Django Unchained" (in uscita in Italia il prossimo gennaio) gli rimarrebbe quindi una sola pallottola in canna. "- ha dichiarato Tarantino, 49 anni - Normalmente i peggiori film di un regista sono gli ultimi quattro della sua filmografia".

Dopo aver fatto scuola con inquadrature ardite e montaggi sperimentali, dopo vent'anni di carriera alle spalle e 9 film-capolavoro all'attivo (Kill Bill vol. 1 e vol.2 contano come uno solo), il Maestro sembra essere pronto per appendere la macchina da presa al chiodo. In un'intervista al magazine "Playboy" ha infatti annunciato che potrebbe ritirarsi una volta girato il decimo film.



"Non voglio diventare un regista vecchio, voglio fermarmi ad un certo punto - ha fatto sapere il regista - Se dovesse succedere qualcosa nel mio cuore, se avessi una nuova storia da raccontare potrei tornare. Ma se dovessi fermarmi a 10 (film, ndr.) mi starebbe comunque bene come testamento artistico".



La porta, quindi, non sembra essere del tutto chiusa per il regista che già nel 2009, in occasione dell'uscita di "Bastardi senza gloria", aveva annunciato il suo imminente ritiro. Che sia un'astuta mossa di marketing per spingere gli spettatori ad andare al cinema a vedere l' "ultimo film" di Tarantino? In fondo, in fondo speriamo di sì.