Dolcenera alla conquista dell'Asia

foto Ufficio stampa Correlati "UN'AVVENTURA MAGICA" 12:57 - Dolcenera ha messo a segno una nuova esperienza musicale live in Asia dove si è esibita, piano e voce, per la prima volta nella sua carriera il 17 ottobre al Jockey Club Auditorium di Hong Kong e il 22 ottobre al Don Pedro V Theatre di Macao. La cantante racconta in esclusiva a Tgcom24 le emozioni di quei concerti. ha messo a segno una nuova esperienza musicale live in Asia dove si è esibita, piano e voce, per la prima volta nella sua carriera il 17 ottobre al Jockey Club Auditorium die il 22 ottobre al Don Pedro V Theatre di. La cantante racconta inle emozioni di quei concerti.

Reduce dal successo delle due tappe, la cantautrice ha già in programma di tornare in Asia anche nel 2013. Non è la prima volta Dolcenera supera i confini italiani per esibirsi all’estero. Lo aveva già fatto diverse volte nel corso della sua carriera con diversi tour e concerti in tutta Europa.



Dolcenera attualmente è in giro per l'Italia con “Ci vediamo in Tour - Club e Teatri" fino al 13 dicembre dove chiuderà gli show a Torino. Tra le tappe previste Roma all'Osteria Nuova – Crossroads Live Club (30 novembre) e a Milano ai Magazzini Generali il 20 dicembre.