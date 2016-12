Demi e Ashton di nuovo insieme

di nuovo. Anche se solo per. Dopo la separazione, la rabbia per il tradimento (di Ashton), le crisi depressive (di Demi), la coppia volta pagina e con un comunicato a doppia firma annuncia che continuerà a sostenere i bambini attraverso la fondazione che cerca di combattere gli abusi sessuali ai danni dei minori.

Demi e Ashton, quindi, sono finalmente pronti ad apparire di nuovo uno al fianco dell'altro come ai vecchi tempi, quando la loro unione era ancora forte. L'11 novembre la Moore ha spento 50 candeline , e ha approfittato del l'importante tappa per fare un bilancio sulla sua vita e lasciarsi alle spalle il periodo orribile.L'attrice è pronta a ricominciare, magari con un altro uomo come annunciano i siti di gossip americani. Certo, sta ancora discutendo i termini del divorzio con Kutcher e la strada è tutt'altro che in discesa, ma questo gesto distensivo - in nome della beneficenza - fa ben sperare.