Rihanna riparte in tour e pensa a un figlio

Dopo la prima data in Messico, Rihanna è già in viaggio con il suo jumbo jet che la porterà in 7 giorni in 7 diversi paesi per lo speciale tour mondiale "777". La cantante 24enne ha invitato ad unirsi a lei nel viaggio alcuni dei suoi fan, nonchè 150 giornalisti. Rihanna però pensa già al futuro dopo la promozione del nuovo cd "Unapologetic", come ha dichiarato al talk show di Ellen DeGeneres: "Vorrei dei figli, ma al momento non c'è un papà".

Rihanna ha confessato di volere una famiglia. In futuro. "Si, un giorno. Voglio dire, assolutamente" confessa la cantante a Ellen DeGeneres parlando dell'eventualità di avere dei figli. "Lo faresti da sola o vuoi aspettare di essere in una relazione o sposata?" ha chiesto la presentatrice.



"Preferirei avere una famiglia completa - ha spiegato Rihanna -. Sono sicura che ce la farei da sola, ma non è ciò che preferirei". Dopo aver confermato che non esiste al momento un potenziale papà, Rihanna ha parlato del suo appuntamento ideale. "La cosa che preferirei fare sarebbe stare sulla poltrona e guardare la Tv o a letto e guardare la Tv".