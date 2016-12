Carlo Alberto canta tra le assenze d'amore

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA "TUTTO PARLA DI TE" 09:38 - Carlo Alberto ha pubblicato lo scorso album il primo album "Controvento" dopo aver vinto il Premio della Critica ad "Amici". Il cantante presenta a Tgcom24 il nuovo video "Tutto parla di te" diretto da Valentina Be su brano sulla forza dei ricordi per sopportare la mancanza di una persona cara che non c'è più. Il cantante in questi giorni tenterà le selezioni per entrare nella categoria Sanremo Giovani con il brano "Un mondo uguale a noi". - Carlo Alberto ha pubblicato lo scorso album il primo album "Controvento" dopo aver vinto il Premio della Critica ad "Amici". Il cantante presenta a Tgcom24 il nuovo video "Tutto parla di te" diretto da Valentina Be su brano sulla forza dei ricordi per sopportare la mancanza di una persona cara che non c'è più. Il cantante in questi giorni tenterà le selezioni per entrare nella categoria Sanremo Giovani con il brano "Un mondo uguale a noi".

"Il protagonista di questa storia d'amore è un ragazzo che è rimasto solo in una casa piena di ricordi - racconta la regista Valentina - che gli impedisce di dimenticare la ragazza di cui è innamorato e che lo ha lasciato solo. Man mano che trova gli oggetti che hanno fatto parte della loro storia d'amore li ripone ordinatamente in un baule vintage per riordinare la sua casa e simbolicamente anche la sua vita prima chiudere la valigia e partire per dove non sa. Carlo Alberto accompagna i loro gesti cantando la fine del loro amore seduto in modo composto e impeccabile su un divano d'epoca".



“Controvento” contiene sette brani, 5 inediti e 2 originali riletture di “Another day in Paradise” di Phil Collins e “Crazy” di Gnarls Barkley.