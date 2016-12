Chris Martin: "Il nostro show è come una rosa"

foto Ansa Correlati FARFALLE, COLORI E MUSICA 13:33 - Il tour dei Coldplay dopo la pubblicazione di "Mylo Xyloto" ha registrato il sold out ovunque. Il segreto del successo? "Quando abbiamo pensato allo show ci è venuta in mente una rosa che fiorisce dal cemento", spiega Chris Martin del backstage del dvd "Coldplay Live 2012" che esce il 20 novembre. Le immagini più belle e aspetti inediti nella band nelle immagini girate da Paul Dugdale per "Coldplay Live 2012", disponibile anche in cd e blu-ray. - Il tour deidopo la pubblicazione diha registrato il sold out ovunque. Il segreto del successo? "Quando abbiamo pensato allo show ci è venuta in mente una rosa che fiorisce dal cemento", spiegadel backstage del dvd" che esce il 20 novembre. Le immagini più belle e aspetti inediti nella band nelle immagini girate daper "Coldplay Live 2012", disponibile anche in cd e blu-ray.

Nel film, che è stato proiettato in anteprima il 13 novembre nei cinema di tutto il mondo e in Italia nel circuito THE SPACE Extra, sono stati immortalati i concerti di Parigi (Stade de France), Montreal (Bell Centre) e il live al Pyramid Stage di Glastonbury.



Al di là del concerto che si snoda lungo i successi come "In My Place, "Viva La Vida", "Charlie Brown" e l'ultimo singolo "Up In Flames", le parti più interessanti sono proprio i filmati inediti (in bianco e nero) con la voce fuori campo di Chris Martin che spiega l'origine e la nascita del tour, oltre a raccontare piccoli aneddoti che svelano come la band sia ancora piena di energia ed entusiasmo ogni volta che affronta il palco. Proprio come alle origini dell'avventura musicale e questo atteggiamento è uno degli ingredienti del successo dei Codplay.



"Pochi attimi prima dello spettacolo - racconta Chris - viviamo uno stato perenne di eccitazione proprio come fossimo all'inizio della carriera. Ci concentriamo sulla nostra missione. Noi siamo lì per suonare per il nostro pubblico, dal primo in piedi sotto il palco fino a chi è seduto all'ultima fila dello stadio".



Ad ogni spostamento della band ci sono almeno ottanta persone dello staff che li seguono, alcuni tecnici sono nel gruppo da oltre undici anni e fanno parte della famiglia dei Coldplay. Chris Martin poi si svela in tutte le fragilità quando confessa di essere "in preda al panico" prima di entrare sul palco. "In genere mi siedo in fondo - dice - e mi godo la scena quando scoppiano i fuochi d'artificio, prima dell'ingresso. E' una specie di camera di decompressione per la tensione".



Infine dopo l'euforia dello stadio arriva la solitudine in albergo: "In genere fuggiamo subito dopo lo show e ci dirigiamo in hotel. E' una sensazione strana perché dopo il calore di migliaia di fan ti ritrovi solo e capisci quanto è difficile stare lontani dalla propria famiglia", conclude Chris.



Questa la tracklist del cd 1. Mylo xyloto 2. Hurts like heaven 3. In my place 4. Major minus 5. Yellow 6. Violet hill (presente solo nel dvd) 7. God put a smile upon your face 8. Princess of china con Rihanna 9. Up in flames 10. Viva la vida 11. Charlie brown 12. Paradise 13. Us against the world 14. Clocks 15. Fix you 16. Every teardrop is a waterfall. Il dvd contiene inoltre: “Don’t let it break your heart” e “The scientist"

Andrea Conti