Emma: "Non mi fermo e canto per i miei fan"

L'Alcatraz di Milano era strapieno per la partenza del tour autunnale di Emma. Ragazzi di ogni età, genitori, tutti pazzi per la cantante che a Tgcom24 poche ore prima del live rivela: "Volevo fermarmi per un po' ma non sarà così. Passerò solo il Natale con i miei e poi subito al lavoro per il nuovo cd". Da "Cercavo amore" a "Calore" Emma non si è risparmiata sul palco trascinando i fan. Ad applaudirla anche Marco Mengoni e Antonino Spadaccino.

Tgcom24 ha curiosato dietro le quinte del concerto, Emma rilassata, un po' stanca ("non ho dormito la notte per questa prima data del tour, troppe emozioni"), ha rivelato che non si fermerà come ha detto prima dell'estate. Per i suoi fan ha deciso di continuare il tour per qualche data ancora e dopo Milano sarà a Padova (Gran Teatro Geox - 15 novembre), Eboli (Palasese - 20 novembre), Napoli (Palapartenope - 22 novembre), Roma (Gran teatro - 23 novembre), Pesaro (Palafiera - 25 novembre), Firenze (Obi Hall - 27 novembre), Torino (Palolimpico - 29 novembre), Bologna (Paladozza - 30 novembre) fino a Genova per l'ultima tappa il primo dicembre al 105 Stadium.



"Poi spero di ritagliarmi qualche giorno per riposare - continua la cantante -. Vorrei passare il Natale in famiglia, i miei genitori mi mancano un sacco ed è in serate come queste che vorrei averli al mio fianco". Per il 2013 tante idee, sicuramente non Sanremo ("ho anche vinto, sono soddisfatta così"), un disco nuovo "a cui sto lavorando e spero di coinvolgere anche una mia amica che è una meravigliosa autrice. Ci saranno anche dei pezzi miei, almeno spero perché se non piacciono alla casa discografica non li metterò (ride, ndr)" e poi chissà ancora tour e la partecipazione ad "Amici" ("non ne so ancora nulla ma se Maria chiama io vado subito, è la mia casa").



Durante lo spettacolo live, ad accompagnare brani da "Davvero" a "L'amore che ho", vengono proiettati anche numerosi filmati inediti, Emma sui binari o in spiaggia, libera e spensierata con un sorriso malinconico. Poi c'è anche il nuovo video "Non sono solo te", brano firmato da Niccolò Agliardi. "L'ho sceneggiato e prodotto io con la realizzazione di Gianluca “Calu” Montesano, un giovanissimo e bravo regista. E' un regalo che ho voluto fare ai fan. E' un video libero e tutti possono condividerlo". Durante l'esecuzione di "Non sono solo te" Emma ha regalato una interpretazione intensa, sofferta ed emozionante.



La cantante in questa trance del tour indoor nei palazzetti imbraccia la chitarra, si scatena dal vivo, propone i suoi successi e svela la grinta rock (ormai nota e riconosciuta) ma anche quella intima, malinconica di ragazza fragile che si riscopre dura per affrontare il peso mediatico quotidiano. Una volta salita sul palco, la cantante lascia fuori dalla porta preoccupazioni, problemi e pensieri per dedicarsi alla musica e farsi cullare dall'amore dei fan.

