Kristen disoccupata seduce con il nude look

foto Splash News Correlati SOTTO IL VESTITO...

VAMPIRA TUTTA PIZZI 13:26 - Se c'è già chi scommette sulle nozze dopo il riavvicinamento con Robert Pattinson, una cosa è certa: Kristen Stewart ha un futuro incerto da punto di vista professionale. Durante uno dei tanti red carpet per la presentazione dell'ultimo capitolo della "Twilight saga", infatti, la bella attrice ha detto di essere alla "disperata ricerca di un lavoro". Sarà per questo che ultimamente osa con pizzi e trasparenze nude look? - Se c'è già chi scommette sulle nozze dopo il riavvicinamento con, una cosa è certa:ha un futuro incerto da punto di vista professionale. Durante uno dei tanti red carpet per la presentazione dell'ultimo capitolo della "", infatti, la bella attrice ha detto di essere alla "disperata ricerca di un lavoro". Sarà per questo che ultimamente osa cone trasparenze

Adesso che ha ritrovato il sorriso con il suo Robert che l'ha perdonata dopo il tradimento, Kristen sfodera il suo lato sexy. E stupisce con trasparenze che lasciano intravedere seno e persino lato B. Intanto per il 2013 la Stewart non ha film in vista.



Tanto che la bella vampira 22enne ammette di essere stressata per il futuro ed è preoccupata per la sua carriera. Ora che 'Twilight' si conclude, anche il successo potrebbe tramontare con la fine della saga: "Ho voglia di lavorare, di recitare, ma sono un po' tesa per non riuscire ora come ora a tornare a lavorare", ha detto "E!News".



Intanto dopo la pace tra i due teen idol, il bookmaker Stanleybet quota le nozze della coppia, mese per mese nel 2013, con favorito il periodo estivo. Kristen potrà approfittare del tempo libero per organizzare le nozze.