- Sette anni dopo "Anplagged", Aldo, Giovanni e Giacomo tornano a teatro con il loro quarto spettacolo Ammutta muddica, titolo siciliano che significa Spingi la mollichina. Il perché del titolo lo spiega Aldo. “Ammutta muddica", in siciliano, è un'esorotazione contro la pigrizia. Forse, in questi sette anni, siamo stati un po' pigri e, per questo, era il caso di tornare sul palco".

“La verità”risponde Giovanni “è che il titolo doveva essere disciules (muoviti, in italiano). Io e Giacomo che siamo lombardi, ma democratici, abbiamo proposto di votare. Ma, tra il lombardo e il siculo, ha vinto il siciliano. Brogli elettorali?”

La formula dello show è quella classica del trio: sketch, sketch e ancora sketch, ispirati, anche se in modo soft, dall’attualità. Ci sarà spazio per dei prigionieri nei sotterranei di Equitalia perché uno del trio non aveva pagato una multa, per un Giacomo in versione robot-artificiere e anche per qualche evergreen come la nuova edizione di Kmer.

Altra novità, una telecamera che riprenderà il backstage dello spettacolo che verrà proiettato in sala tra uno sketch e l'altro.

A dirigere lo spettacolo, il trasformista Arturo Brachetti. “I tre, da soli, sono delle persone pacate e, tutto sommato, tranquille” ha detto il regista “il problema è quando si mettono insieme. Là, regrediscono al livello di una terza media senza professoressa. Il mio ruolo” ha scherzato Brachetti” è quello del prof”.

Lo spettacolo partirà da Pavia il 30 novembre e sarà in tournée fino alla data di Catania dell’11 aprile. Otto minuti della “prima” di Pavia verranno trasmessi su YouTube, in diretta streaming, sul nuovo canale del trio.