Marco: "Ecco la lettera per la mia fidanzata"

Dopo quasi un anno dal suo ingresso ad "Amici", Marco Castelluzzo torna con il video "Se Tornerai" in anteprima a Tgcom24. La canzone è dedicata alla fidanzata, la ballerina Francesca Dugarte tra le finaliste dell'edizione dello scorso anno del talent show di Canale 5. Lei ora studia e lavora a Madrid e Marco quando può la raggiunge. A dicembre esce il disco d'esordio "I pensieri fanno l'alba". Nessun Festival di Sanremo "per scelta voluta".

Com'è nata "Se Tornerai"?

I primi versi della canzone sono nati quando ero ancora all’interno della scuola di Amici, ma non riuscivo bene a capire perché la mia mano stesse scrivendo quelle parole. Evidentemente lo stress emotivo non mi permetteva di proseguire la scrittura di quelle righe. Una volta tornato a casa, mi sono letteralmente barricato nella mia stanza e in 20 minuti. La canzone ha preso forma. E' come se tutti i pensieri e le sensazioni accumulate in quei mesi avessero improvvisamente preso forma sulla carta.



A chi l'hai dedicata?

"Se tornerai" non è una canzone d'amore, è una lettera per Francesca nella quale le scrivo le cose da ricordare quando tutto questo un giorno finirà, se finirà.



Nel video sei sequestrato e la tua carnefice è proprio Francesca, la tua fidanzata. Che impressione ti ha fatto essere la sua "vittima"?

Guardatelo un po' come una metafora. Fondamentalmente nella vita, l'uomo è quasi sempre vittima di una donna.



Qual è il segreto del vostro rapporto che continua ancora dopo Amici?

Molto semplicemente non c'è un segreto. L'amore non ha segreti. E' un sentimento che pur essendo così grande, è alla portata di tutti.



Francesca è a Madrid per il contratto di lavoro vinto nel programma, come riuscite a rimanere in contatto?

Madrid è ormai la mia seconda casa. Francesca, per via del suo lavoro con la compagnia di danza, non può spostarsi molto. Tra i due, sono io quello un po’ più libero di spostarsi, a volte capita che la avvisi anche solo un’ora prima del mio arrivo. Impiego più tempo ad arrivare a casa mia giù a Lecce che a prendere un aereo e andare a Madrid!



Come mai non hai presentato il brano per Sanremo? Scelta voluta?

Scelta voluta. Non è questo il brano che avevo in mente per Sanremo. Non sarà un problema presentarsi l'anno prossimo. Se una canzone è bella, lo sarà anche fra cent'anni. Sono sempre stato un amante delle grandi Rock-ballad come "I don't wanna miss a thing" degli Aerosmith o ancora "Always" di Bon Jovi. Mi auguro di riuscire a scrivere un pezzo dello stesso livello ma in italiano.



Cosa puoi anticiparci del cd che uscirà a dicembre?

Ho un obiettivo ben preciso: riuscire a dare un respiro internazionale ad un album cantato in italiano. Sono veramente fiero del progetto che uscirà a dicembre, perché ogni minimo dettaglio in questo disco ha un sapore internazionale e ha tutte le atmosfere che mi caratterizzano, da quelle più tranquille a quelle più rock. Ce n’è per tutti credetemi! Il lavoro è durato 4 mesi e non è stato per nulla semplice. Ho curato la scrittura e arrangiato tutti i pezzi grazie anche all'aiuto del produttore Francesco Arpino.



Chi ha collaborato all'album?

Alle registrazioni hanno contribuito importanti artisti e ne sono molto orgoglioso: in primis Phil Palmer, che ha collaborato con Robbie Williams, Elton John e tanti altri. Phil ha preso a cuore e sposato il mio progetto con molto piacere perché gli piacciono molto la mia musica e la mia voce. I dovuti ringraziamenti vanno anche a quel “pazzo” di Phil Spalding, dico “pazzo” per la sua incredibile libertà di espressione senza alcun filtro. Lo adoro! Grazie anche a Marco Rovinelli (batterista di Samuele Bersani) per la sua disponibilità. La cosa più gratificante è stata vedere invariate le partiture da me scritte all'inizio. Ciò sta a significare che per i grandi musicisti con i quali ho collaborato andava "musicalmente parlando" tutto alla perfezione. Sono soddisfazioni! E' stata un’ esperienza unica registrare con questi "pilastri musicali".

