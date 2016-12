Claudia Pandolfi: "Divorzio lampo? Andò male"

foto LaPresse Correlati SPLENDIDA SUL RED CARPET 12:30 - La nuova pettinatura, capelli a caschetto, che ricorda il look di Anna Wintour ma con l'aria sbarazzina di sempre. Claudia Pandolfi festeggia i vent'anni di carriera diventando madrina del Festival di Roma e si confessa a "Tu Style" tra vecchi amori e famiglia allargata: "Ho avuto un matrimonio ed è andato male. Poi una relazione dalla quale è nato mio figlio Gabriele. Adesso ho un altro compagno e sono felice". - La nuova pettinatura, capelli a caschetto, che ricorda il look di Anna Wintour ma con l'aria sbarazzina di sempre.festeggia i vent'anni di carriera diventando madrina dele si confessa a "" tra vecchi amori e famiglia allargata: "Ho avuto un matrimonio ed è andato male. Poi una relazione dalla quale è nato mio figlio Gabriele. Adesso ho un altro compagno e sono felice".

L'attrice 38enne è una delle poche che bilanciano tv e cinema: "Sono contenta di fare entrambe le cose, mi spiace che certe fiction mi abbiano caratterizzata troppo, ma non rimpiango nulla, sono fatalista". L'unica cosa che che è stata uno "shock" è la notorietà: "Mi ha colto totalmente impreparata. Gli errori più grossi della mia vita li ho fatti proprio per questo".



Si è ritrovata sui giornali per un matrimonio lampo: "E' andata male, poi ho avuto un compagno (Roberto Angelini) per dieci anni dal qualche ho avuto mio figlio che ora ha dieci anni. Abbiamo un rapporto bellissimo, facciamo ancore le vacanze insieme". Adesso è legata a Marco Cocci: "Credo nella famiglia come insieme di persone. Nella mia c'è mio figlio, con il quale ci diciamo sempre 'tia amo', suo padre, il mio nuovo fidanzato, mia sorella e i miei genitori".