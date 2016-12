Arianna: "Sanremo? Vorrei ma non posso..."

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CANTA "FINO A FARMI MALE"

NUOVO LOOK 11:39 - Arianna Cleri dopo aver vinto "Io Canto" si è chiusa in studio di registrazione per quasi un anno con Red Canzian dei Pooh che le ha assegnato, dopo il programma, il premio della Fondazione Q: realizzare un cd. Nasce così l'album "Fino a farmi male", dodici brani in bilico tra pop e rock. Un album sincero e diretto. E su Sanremo dice a Tgcom24: "Mi sarebbe piaciuto andare ma il regolamento non lo consente. C'è tempo magari un giorno...". dopo aver vinto "" si è chiusa in studio di registrazione per quasi un anno conche le ha assegnato, dopo il programma, il premio della Fondazione Q: realizzare un cd. Nasce così l'album "", dodici brani in bilico tra pop e rock. Un album sincero e diretto. E su Sanremo: "Mi sarebbe piaciuto andare ma il regolamento non lo consente. C'è tempo magari un giorno...".

Come è cambiata la tua vita dopo "Io Canto"?

Dopo Io Canto non è cambiato niente di particolare nella mia vita, tranne essere un po' più riconoscibile. Vado in giro con gli amici, cinema, qualche concerto (tra qualche giorno sarò a quello dei MUSE!!! La mia passione!). Insomma, la vita di tutti i giorni, con la scuola. I professori non devono fare favoritismi e infatti... è così! Devo impegnarmi per prendere buoni voti! Poi ci sono gli amici di sempre. Certo, ultimamente sono stata un po' più impegnata per la preparazione del disco. Ma è stata un'esperienza bellissima, indimenticabile. E a casa ci sono sempre la mia famiglia e le persone a cui voglio bene che mi aspettano.



Che consigli ti ha dato Red Canzian?

Red è molto affettuoso con me. In lui ho trovato un amico, oltre che un riferimento per la mia musica. Incoraggia le mie capacità ma mi ricorda di stare coi piedi per terra. E si raccomanda che mi applichi nello studio, a scuola. Si informa di come vanno le varie materie... Mi sprona ad una disciplina che comunque è fondamentale anche nella musica.



Come avete scelto le canzoni?

Le canzoni del disco sono frutto di un lavoro davvero importante che alcuni tra i più grandi autori hanno regalato proprio a me. Per questo posso solo sentirmi onorata. L'emozione sta in ognuna delle canzoni, ciascuna a suo modo. Ci si può far trasportare da un brano immedesimandosi in un'emozione e nel sentimento di cui parla. Devo dire che in questo disco ogni pezzo è un viaggio che mi è piaciuto fare.



Eri molto amica di Alessandro Casillo durante l'esperienza di "Io Canto". Siete rimasti in contatto?

Con Ale abbiamo condiviso l'avventura di "Io Canto" che è stata per tutti e due un'opportunità incredibile, ma anche un periodo di amicizia, condivisione, divertimento.. Purtroppo viviamo lontani quindi non ci frequentiamo se non in occasioni particolari (come i compleanni). Però ormai con Facebook e altro ci si può tenere in contatto anche a distanza, quindi ci scambiamo spesso messaggi. Per il momento siamo impegnati ognuno sul proprio progetto e non so se ci sarà occasione per cantare insieme, ma chissà...



Come è nato il duetto in "Fai sentire il battito" con Davide Mogavero di "X Factor"?

Abbiamo pensato a lui perché è giovane come me e ha una voce "graffiata" come la mia. Ci siamo trovati molto bene a cantare insieme.



Hai fatto ascoltare il disco a Roberto Cenci, regista e ideatore di "Io Canto"?

Roberto Cenci è la persona che ha creduto in me e mi ha dato la prima vera occasione per mettermi in gioco. Gli sono affezionata e vorrei sentirlo più spesso (a volte gli mando sms e lo stresso con le mie mille domande!). Il mio disco lo riceverà in questi giorni e spero che gli piacerà.



Ti piacerebbe andare a Sanremo?

Sanremo è il luogo dove sogno di potermi mettere alla prova. Questa volta non sarà possibile, purtroppo, a causa del regolamento. Però c'è tempo e, se riuscirò a coltivare il mio sogno facendo bene ciò che amo più di ogni altra cosa (cioè cantare), magari un giorno salirò sul palco dell'Ariston! >

Andrea Conti