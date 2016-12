Lindsay Lohan e la passione per il pornodivo

foto Splash News Correlati UN SET BOLLENTE 11:04 - Lindsay Lohan raffinata, innamorata e passionale nel trailer in bianco e nero del film "The Canyons". L'attrice è Tara "una donna sensuale divisa tra due amori". Questi due amori sono Christian (James Deen) e Ryan (Nolan Funk). Deen, a lungo corteggiato dallo scrittore e sceneggiatore Bret Easton Ellis per la parte, è una figura preminente nel panorama hardcore statunitense dove ha interpretato e diretto quasi mille film in meno di un decennio. raffinata, innamorata e passionale nel trailer in bianco e nero del film". L'attrice è Tara "una donna sensuale divisa tra due amori". Questi due amori sono Christian () e Ryan (). Deen, a lungo corteggiato dallo scrittore e sceneggiatore Bret Easton Ellis per la parte, è una figura preminente nel panorama hardcore statunitense dove ha interpretato e diretto quasi mille film in meno di un decennio.

"The Canyons" racconta la storia di un gruppo di persone impegnate, negli anni 20, in una rete di sfruttamento sessuale sullo sfondo di un dramma psicologico.



"Ci sono state un sacco di discussioni con Lindsay - rivela il regista Paul Schrader a MTV News - ma Lindsay è un'attrice di grande talento". E 'molto carismatica e ha un sacco di esperienza. Alcune esperienze che ha vissuto, anche gli eccessi, hanno influenzato parte della vita sul set. Ma abbiamo sempre pensato che fosse la persona giusta per interpretare il personaggio di Tara".