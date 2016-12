Rolling Stones: "Il nostro Grrr! è per i fan"

foto Ufficio stampa Correlati SEMPRE SCATENATI 19:04 - E' uscito "Grrr!" il Greatest Hits dei Rolling Stones che dopo 50 anni di carriera hanno sfornato due brani inediti: "Gloom And Doom" e "One Last Shot", registrati a Parigi. Il segreto del successo? Mick Jagger spiega: "Se i Rolling Stones non fossero stati tanto famosi sono sicuro che non esisterebbero più. Quindi, una parte del merito ce l'ha il loro pubblico così fedele". - E' uscito "" il Greatest Hits deiche dopo 50 anni di carriera hanno sfornato due brani inediti: "", registrati a Parigi. Il segreto del successo? Mick Jagger spiega: "Se i Rolling Stones non fossero stati tanto famosi sono sicuro che non esisterebbero più. Quindi, una parte del merito ce l'ha il loro pubblico così fedele".

Disponibile in vari formati, tra cui un cofanetto con tre cd (50 brani) e uno Super-Deluxe con 4 cd (80 brani), "Grrr!" racconta la storia della band inglese dal primo singolo, datato giugno 1963, "Come On" di Chuck Berry, alle prime che sono finite in classifica "The Last Time", (I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off Of My Cloud", "Jumping Jack Flash" e "Honky Tonk Women". Passando per "Brown Sugar", "Tumbling Dice", "Miss You" e "Start Me Up".



"Il nostro segreto? Suonare insieme allo stesso ritmo - dice Mick Jagger - E' musica: si deve suonare, suonare assieme, suonare con entusiasmo, imparare il pezzo e ognuno deve dare la propria interpretazione della sua parte".



A spiegare l'energia contenuta in questa raccolta è Keith Richards: "Credo che venga dal fatto che non avessimo lavorato assieme da parecchio tempo. Diciamocelo: dopo cinque anni senza andare in tour, stavo diventando impaziente. Con Mick abbiamo messo insieme un paio di pezzi. All'inizio ho pensato che il titolo Doom and Gloom fosse un po' inquietante per festeggiare i 50 anni. Ma poi si sa come sono gli Stones, sempre controcorrente. Abbiamo prodotto un grande brano, molto divertente, con grandi testi".



Tour mondiale previsto nell'estate 2013, ma prima concerti a Londra il 25 e 29 novembre, per poi andare in America l'8 dicembre al Barclays Center di Brooklyn (New York) a cui si aggiungono due concerti al Prudential Center di Newark (New Jersey) in programma il 13 e 15 dicembre.